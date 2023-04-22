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Янг Бойз - Серветт

22.04.2023, Суббота, 00:00 мск Швейцария. Суперлига, 29 тур Янг Бойз - Серветт
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
26 тур
1 апреля, суббота 19:00 Серветт Янг Бойз
15 тур
6 ноября, воскресенье 16:15 Серветт 0:0 Янг Бойз
5 тур
14 августа, воскресенье 17:30 Янг Бойз 3:0 Серветт
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
31 тур
23 апреля, суббота 21:30 Янг Бойз 3:1 Серветт
24 тур
1 марта, вторник 22:30 Серветт 1:0 Янг Бойз
16 тур
4 декабря, суббота 22:30 Янг Бойз 1:2 Серветт
9 тур
3 октября, воскресенье 17:30 Серветт 0:6 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
32 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Серветт 2:1 Янг Бойз
21 тур
21 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:0 Серветт
11 тур
13 декабря, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:2 Серветт
4 тур
17 октября, суббота 20:00 Серветт 0:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
31 тур
15 июля, среда 21:30 Янг Бойз 4:2 Серветт
27 тур
30 июня, вторник 21:30 Серветт 1:1 Янг Бойз
13 тур
3 ноября, воскресенье 18:00 Серветт 3:0 Янг Бойз
1 тур
21 июля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 1:1 Серветт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
33 тур
18 мая, суббота 21:45 Серветт 0:1 Янг Бойз
26 тур
7 апреля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 0:2 Серветт
11 тур
30 сентября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 6:2 Серветт
4 тур
5 августа, воскресенье 18:00 Серветт 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
28 апреля, суббота 19:45 Серветт 2:1 Янг Бойз
19 тур
5 февраля, воскресенье 19:00 Янг Бойз 3:1 Серветт
15 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Серветт 1:0 Янг Бойз
3 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Серветт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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