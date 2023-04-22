Лугано - Сьон

|23 тур
|5 марта, воскресенье
|18:30
|Сьон
|1:1
|Лугано
|17 тур
|22 января, воскресенье
|16:15
|Сьон
|2:3
|Лугано
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|17:30
|Лугано
|2:3
|Сьон
|23 тур
|5 марта, воскресенье
|18:30
|Сьон
|1:1
|Лугано
|17 тур
|22 января, воскресенье
|16:15
|Сьон
|2:3
|Лугано
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|17:30
|Лугано
|2:3
|Сьон
|29 тур
|10 апреля, воскресенье
|17:30
|Лугано
|1:3
|Сьон
|26 тур
|12 марта, суббота
|22:30
|Сьон
|0:3
|Лугано
|16 тур
|5 декабря, воскресенье
|18:30
|Лугано
|2:0
|Сьон
|5 тур
|28 августа, суббота
|21:30
|Сьон
|3:2
|Лугано
|35 тур
|15 мая, суббота
|21:30
|Лугано
|3:1
|Сьон
|23 тур
|4 марта, четверг
|20:15
|Сьон
|0:3
|Лугано
|10 тур
|17 января, воскресенье
|18:00
|Сьон
|1:1
|Лугано
|3 тур
|3 октября, суббота
|20:00
|Лугано
|2:2
|Сьон
|32 тур
|19 июля, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:1
|Лугано
|23 тур
|23 февраля, воскресенье
|18:00
|Лугано
|0:0
|Сьон
|10 тур
|6 октября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:2
|Лугано
|4 тур
|11 августа, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:1
|Сьон
|29 тур
|14 апреля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|1:1
|Сьон
|20 тур
|10 февраля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:2
|Лугано
|17 тур
|9 декабря, воскресенье
|18:00
|Лугано
|2:2
|Сьон
|1 тур
|22 июля, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:2
|Лугано
|30 тур
|18 апреля, среда
|21:00
|Сьон
|0:1
|Лугано
|21 тур
|10 февраля, суббота
|21:00
|Лугано
|1:0
|Сьон
|12 тур
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|2:2
|Лугано
|8 тур
|21 сентября, четверг
|21:00
|Лугано
|1:2
|Сьон
|32 тур
|13 мая, суббота
|18:45
|Сьон
|2:0
|Лугано
|27 тур
|9 апреля, воскресенье
|14:45
|Лугано
|4:2
|Сьон
|13 тур
|29 октября, суббота
|18:45
|Сьон
|5:1
|Лугано
|4 тур
|10 августа, среда
|20:45
|Лугано
|3:1
|Сьон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23