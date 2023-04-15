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Серветт - Лугано

15.04.2023, Суббота, 00:00 мск Швейцария. Суперлига, 28 тур Серветт - Лугано
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
25 тур
19 марта, воскресенье 18:30 Лугано Серветт
14 тур
29 октября, суббота 21:30 Серветт 2:2 Лугано
9 тур
2 октября, воскресенье 17:30 Лугано 1:0 Серветт
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
34 тур
11 мая, среда 21:30 Серветт 2:2 Лугано
23 тур
26 февраля, суббота 22:30 Лугано 2:0 Серветт
12 тур
31 октября, воскресенье 18:30 Лугано 2:1 Серветт
2 тур
1 августа, воскресенье 17:30 Серветт 0:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
31 тур
25 апреля, воскресенье 17:00 Лугано 0:1 Серветт
27 тур
4 апреля, воскресенье 17:00 Серветт 1:1 Лугано
16 тур
17 февраля, среда 20:15 Лугано 1:1 Серветт
8 тур
22 ноября, воскресенье 18:00 Серветт 1:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
35 тур
31 июля, пятница 21:30 Лугано 3:1 Серветт
24 тур
21 июня, воскресенье 17:00 Серветт 1:1 Лугано
16 тур
1 декабря, воскресенье 18:00 Лугано 1:0 Серветт
8 тур
26 сентября, четверг 21:00 Серветт 0:0 Лугано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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