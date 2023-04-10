Лугано - Санкт-Галлен

|11 тур
|16 октября, воскресенье
|15:15
|Санкт-Галлен
|1:1
|Лугано
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|15:15
|Лугано
|2:3
|Санкт-Галлен
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|15:15
|Санкт-Галлен
|1:1
|Лугано
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|15:15
|Лугано
|2:3
|Санкт-Галлен
|31 тур
|24 апреля, воскресенье
|15:15
|Санкт-Галлен
|3:0
|Лугано
|22 тур
|19 февраля, суббота
|20:00
|Лугано
|0:2
|Санкт-Галлен
|17 тур
|11 декабря, суббота
|22:30
|Санкт-Галлен
|1:1
|Лугано
|3 тур
|8 августа, воскресенье
|15:15
|Лугано
|2:1
|Санкт-Галлен
|30 тур
|21 апреля, среда
|21:30
|Лугано
|2:0
|Санкт-Галлен
|19 тур
|24 января, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|0:1
|Лугано
|12 тур
|16 декабря, среда
|22:30
|Санкт-Галлен
|0:0
|Лугано
|5 тур
|24 октября, суббота
|20:00
|Лугано
|1:0
|Санкт-Галлен
|29 тур
|9 июля, четверг
|21:30
|Лугано
|3:3
|Санкт-Галлен
|19 тур
|26 января, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|3:1
|Лугано
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:3
|Санкт-Галлен
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|3:2
|Лугано
|34 тур
|16 мая, четверг
|21:00
|Лугано
|1:0
|Санкт-Галлен
|25 тур
|16 марта, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Лугано
|11 тур
|21 октября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|3:1
|Санкт-Галлен
|7 тур
|23 сентября, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:2
|Лугано
|32 тур
|29 апреля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|2:1
|Санкт-Галлен
|23 тур
|25 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|3:0
|Лугано
|15 тур
|18 ноября, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Лугано
|2 тур
|16 августа, среда
|19:30
|Лугано
|0:1
|Санкт-Галлен
|33 тур
|16 мая, вторник
|20:45
|Лугано
|3:2
|Санкт-Галлен
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|0:1
|Лугано
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|15:45
|Лугано
|2:3
|Санкт-Галлен
|7 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Лугано
|36 тур
|25 мая, среда
|21:30
|Лугано
|3:0
|Санкт-Галлен
|22 тур
|28 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|3:3
|Лугано
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|3:1
|Санкт-Галлен
|1 тур
|19 июля, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:0
|Лугано
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23