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Лугано - Санкт-Галлен

10.04.2023, Понедельник, 15:15 мск Швейцария. Суперлига, 27 тур Лугано - Санкт-Галлен
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Матч начнется в 15:15 мск
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Матч начнется в 15:15 мск
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
11 тур
16 октября, воскресенье 15:15 Санкт-Галлен 1:1 Лугано
6 тур
28 августа, воскресенье 15:15 Лугано 2:3 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
31 тур
24 апреля, воскресенье 15:15 Санкт-Галлен 3:0 Лугано
22 тур
19 февраля, суббота 20:00 Лугано 0:2 Санкт-Галлен
17 тур
11 декабря, суббота 22:30 Санкт-Галлен 1:1 Лугано
3 тур
8 августа, воскресенье 15:15 Лугано 2:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
30 тур
21 апреля, среда 21:30 Лугано 2:0 Санкт-Галлен
19 тур
24 января, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Лугано
12 тур
16 декабря, среда 22:30 Санкт-Галлен 0:0 Лугано
5 тур
24 октября, суббота 20:00 Лугано 1:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
29 тур
9 июля, четверг 21:30 Лугано 3:3 Санкт-Галлен
19 тур
26 января, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:1 Лугано
12 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Лугано 1:3 Санкт-Галлен
5 тур
25 августа, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 3:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
34 тур
16 мая, четверг 21:00 Лугано 1:0 Санкт-Галлен
25 тур
16 марта, суббота 21:00 Санкт-Галлен 0:2 Лугано
11 тур
21 октября, воскресенье 17:00 Лугано 3:1 Санкт-Галлен
7 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
32 тур
29 апреля, воскресенье 17:00 Лугано 2:1 Санкт-Галлен
23 тур
25 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:0 Лугано
15 тур
18 ноября, суббота 21:00 Санкт-Галлен 0:2 Лугано
2 тур
16 августа, среда 19:30 Лугано 0:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
33 тур
16 мая, вторник 20:45 Лугано 3:2 Санкт-Галлен
22 тур
26 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Лугано
14 тур
6 ноября, воскресенье 15:45 Лугано 2:3 Санкт-Галлен
7 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 0:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
36 тур
25 мая, среда 21:30 Лугано 3:0 Санкт-Галлен
22 тур
28 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:3 Лугано
12 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Лугано 3:1 Санкт-Галлен
1 тур
19 июля, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:0 Лугано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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