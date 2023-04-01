Серветт - Янг Бойз

|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:15
|Серветт
|0:0
|Янг Бойз
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|3:0
|Серветт
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:15
|Серветт
|0:0
|Янг Бойз
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|3:0
|Серветт
|31 тур
|23 апреля, суббота
|21:30
|Янг Бойз
|3:1
|Серветт
|24 тур
|1 марта, вторник
|22:30
|Серветт
|1:0
|Янг Бойз
|16 тур
|4 декабря, суббота
|22:30
|Янг Бойз
|1:2
|Серветт
|9 тур
|3 октября, воскресенье
|17:30
|Серветт
|0:6
|Янг Бойз
|32 тур
|2 мая, воскресенье
|17:00
|Серветт
|2:1
|Янг Бойз
|21 тур
|21 февраля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:0
|Серветт
|11 тур
|13 декабря, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:2
|Серветт
|4 тур
|17 октября, суббота
|20:00
|Серветт
|0:0
|Янг Бойз
|31 тур
|15 июля, среда
|21:30
|Янг Бойз
|4:2
|Серветт
|27 тур
|30 июня, вторник
|21:30
|Серветт
|1:1
|Янг Бойз
|13 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Серветт
|3:0
|Янг Бойз
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|1:1
|Серветт
|33 тур
|18 мая, суббота
|21:45
|Серветт
|0:1
|Янг Бойз
|26 тур
|7 апреля, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|0:2
|Серветт
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|6:2
|Серветт
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|18:00
|Серветт
|1:1
|Янг Бойз
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23