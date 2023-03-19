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Винтертур - Санкт-Галлен

19.03.2023, Воскресенье, 16:15 мск Швейцария. Суперлига, 25 тур Винтертур - Санкт-Галлен
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Матч начнется в 16:15 мск
П1
3.65
Х
3.75
П2
1.95
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Матч начнется в 16:15 мск
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
14 тур
30 октября, воскресенье 18:30 Винтертур 1:0 Санкт-Галлен
2 тур
23 июля, суббота 21:30 Санкт-Галлен 2:0 Винтертур
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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