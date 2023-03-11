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Янг Бойз - Сьон

11.03.2023, Суббота, 20:00 мск Швейцария. Суперлига, 24 тур Янг Бойз - Сьон
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
13 тур
22 октября, суббота 19:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
2 тур
24 июля, воскресенье 17:30 Сьон 0:3 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
32 тур
1 мая, воскресенье 15:15 Сьон 1:2 Янг Бойз
23 тур
26 февраля, суббота 20:00 Янг Бойз 3:1 Сьон
17 тур
12 декабря, воскресенье 16:15 Янг Бойз 4:3 Сьон
3 тур
7 августа, суббота 19:00 Сьон 1:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
31 тур
25 апреля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 2:1 Сьон
27 тур
4 апреля, воскресенье 17:00 Сьон 0:3 Янг Бойз
17 тур
31 января, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:1 Сьон
2 тур
26 сентября, суббота 20:00 Сьон 0:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
35 тур
31 июля, пятница 21:30 Сьон 0:1 Янг Бойз
21 тур
8 февраля, суббота 21:00 Янг Бойз 1:0 Сьон
15 тур
24 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 3:4 Янг Бойз
9 тур
28 сентября, суббота 20:00 Янг Бойз 3:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
32 тур
5 мая, воскресенье 17:00 Сьон 0:4 Янг Бойз
23 тур
2 марта, суббота 21:00 Янг Бойз 1:0 Сьон
12 тур
27 октября, суббота 20:00 Янг Бойз 3:2 Сьон
6 тур
1 сентября, суббота 20:00 Сьон 0:3 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
33 тур
5 мая, суббота 20:00 Сьон 0:1 Янг Бойз
23 тур
24 февраля, суббота 21:00 Янг Бойз 1:0 Сьон
13 тур
29 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 5:1 Сьон
9 тур
24 сентября, воскресенье 17:00 Сьон 0:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
31 тур
7 мая, воскресенье 17:00 Сьон 0:1 Янг Бойз
19 тур
5 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Сьон
15 тур
20 ноября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 4:3 Сьон
9 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Сьон 0:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
32 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Сьон 2:1 Янг Бойз
24 тур
13 марта, воскресенье 15:45 Янг Бойз 3:2 Сьон
16 тур
22 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
6 тур
23 августа, воскресенье 17:00 Сьон 1:3 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
35 тур
25 мая, понедельник 17:00 Сьон 6:2 Янг Бойз
23 тур
8 марта, воскресенье 15:45 Янг Бойз 3:2 Сьон
15 тур
9 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:1 Сьон
9 тур
24 сентября, среда 22:30 Сьон 0:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
30 тур
17 апреля, четверг 21:45 Янг Бойз 0:0 Сьон
23 тур
26 февраля, среда 21:30 Сьон 3:0 Янг Бойз
11 тур
5 октября, суббота 21:45 Сьон 2:2 Янг Бойз
1 тур
13 июля, суббота 21:45 Янг Бойз 2:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
28 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Сьон 0:0 Янг Бойз
24 тур
17 марта, воскресенье 16:45 Янг Бойз 0:0 Сьон
18 тур
2 декабря, воскресенье 16:45 Янг Бойз 3:1 Сьон
6 тур
19 августа, воскресенье 15:45 Сьон 1:0 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
35 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:0 Сьон
20 тур
12 февраля, воскресенье 19:00 Сьон 0:1 Янг Бойз
17 тур
4 декабря, воскресенье 19:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
2 тур
23 июля, суббота 19:45 Сьон 1:2 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Сьон
26 тур
3 апреля, воскресенье 18:00 Сьон 0:2 Янг Бойз
16 тур
28 ноября, воскресенье 15:30 Янг Бойз 2:1 Сьон
7 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Сьон 2:0 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 Сьон 4:1 Янг Бойз
24 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Сьон
16 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 3:1 Янг Бойз
7 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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