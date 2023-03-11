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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Цюрих
Лугано - Цюрих: обзор матча 11 марта 2023
Лугано
11.03.2023, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Цюрих
23'
И. Алиседа
45+2'
Д. Саббатини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Цюрих
90'
+4
Желтая карточка
Б. Омераджич
Желтая карточка
У. Бизлими
90'
+4
88'
Замена
Д. Барни
️️️️
Д. Окита
Желтая карточка
Б. Бабич
84'
Замена
А. Аригони
️️️️
Р. Мачек
80'
Замена
Б. Бабич
️️️️
И. Алиседа
80'
Желтая карточка
У. Думбия
79'
76'
Замена
C. Ligue
️️️️
Н. Бораниясевич
Желтая карточка
А. Хайдари
70'
68'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Ф. Алити
68'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Б. Красники
Замена
М. Амура
️️️️
Р. Штеффен
65'
Замена
У. Бизлими
️️️️
Ж. Целар
65'
Замена
К. Хайризи
️️️️
Л. Лукас Маи
60'
46'
Замена
А. Маркезано
️️️️
Р. Шимич
ГОЛ! 2:0!
Д. Саббатини
Пас отдал
Р. Мачек
45'
+2
Желтая карточка
Р. Штеффен
39'
36'
Желтая карточка
Р. Шимич
ГОЛ! 1:0!
И. Алиседа
Пас отдал
Д. Саббатини
23'
5'
Желтая карточка
Т. Айегун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
20
Calixte Ligue
ЦФ
4-1-2-1-2
58
Осигве
16
Валенсуэла
5
Дапрела
21
Хайдари
17
Маи
20
Думбия
28
Мачек
14
Саббатини
11
Штеффен
31
Алиседа
9
Целар
4-2-2-2
25
Брехнер
25
Катич
2
Камбери
5
Алити
4
Омераджич
28
Бораниясевич
44
Конде
14
Окита
7
Красники
15
Айегун
9
Шимич
17
Маи
28
Хайризи
28
Хайризи
17
Маи
28
Мачек
34
Аригони
34
Аригони
28
Мачек
9
Целар
25
Бизлими
25
Бизлими
9
Целар
11
Штеффен
9
Амура
9
Амура
11
Штеффен
31
Алиседа
27
Бабич
27
Бабич
31
Алиседа
9
Шимич
19
Маркезано
19
Маркезано
9
Шимич
7
Красники
21
Джемаили
21
Джемаили
7
Красники
5
Алити
27
Рохнер
27
Рохнер
5
Алити
14
Окита
18
Барни
18
Барни
14
Окита
28
Бораниясевич
20
20
28
Бораниясевич
Остались в запасе
Лугано
Цюрих
13
Serif Berbic
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Лугано - Цюрих
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
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2 : 0
26.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
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2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
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5 : 0
08.11.2026
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Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
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