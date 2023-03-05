|15 тур
|5 ноября, суббота
|20:00
|Санкт-Галлен
|2:1
|Грассхоппер
|4 тур
|6 августа, суббота
|21:30
|Грассхоппер
|3:2
|Санкт-Галлен
|15 тур
|5 ноября, суббота
|20:00
|Санкт-Галлен
|2:1
|Грассхоппер
|4 тур
|6 августа, суббота
|21:30
|Грассхоппер
|3:2
|Санкт-Галлен
|35 тур
|19 мая, четверг
|21:30
|Грассхоппер
|3:2
|Санкт-Галлен
|23 тур
|27 февраля, воскресенье
|16:15
|Санкт-Галлен
|2:0
|Грассхоппер
|16 тур
|5 декабря, воскресенье
|18:30
|Санкт-Галлен
|0:4
|Грассхоппер
|9 тур
|2 октября, суббота
|19:00
|Грассхоппер
|5:2
|Санкт-Галлен
|32 тур
|4 мая, суббота
|20:00
|Грассхоппер
|0:1
|Санкт-Галлен
|27 тур
|3 апреля, среда
|21:00
|Санкт-Галлен
|0:0
|Грассхоппер
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|2:1
|Санкт-Галлен
|9 тур
|29 сентября, суббота
|20:00
|Санкт-Галлен
|2:1
|Грассхоппер
|29 тур
|14 апреля, суббота
|20:00
|Грассхоппер
|1:2
|Санкт-Галлен
|26 тур
|17 марта, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|2:1
|Грассхоппер
|13 тур
|29 октября, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|3:1
|Грассхоппер
|5 тур
|20 августа, воскресенье
|17:00
|Грассхоппер
|2:0
|Санкт-Галлен
|34 тур
|21 мая, воскресенье
|14:45
|Санкт-Галлен
|4:1
|Грассхоппер
|27 тур
|8 апреля, суббота
|21:00
|Грассхоппер
|3:1
|Санкт-Галлен
|16 тур
|26 ноября, суббота
|22:00
|Грассхоппер
|2:2
|Санкт-Галлен
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:1
|Грассхоппер
|30 тур
|23 апреля, суббота
|21:00
|Грассхоппер
|2:0
|Санкт-Галлен
|23 тур
|5 марта, суббота
|22:00
|Санкт-Галлен
|Грассхоппер
|10 тур
|26 сентября, суббота
|18:45
|Грассхоппер
|1:1
|Санкт-Галлен
|6 тур
|23 августа, воскресенье
|14:45
|Санкт-Галлен
|0:2
|Грассхоппер
|33 тур
|17 мая, воскресенье
|14:45
|Грассхоппер
|2:0
|Санкт-Галлен
|22 тур
|1 марта, воскресенье
|15:45
|Санкт-Галлен
|1:1
|Грассхоппер
|15 тур
|8 ноября, суббота
|22:00
|Грассхоппер
|3:0
|Санкт-Галлен
|9 тур
|24 сентября, среда
|21:45
|Санкт-Галлен
|3:0
|Грассхоппер
|33 тур
|7 мая, среда
|21:45
|Грассхоппер
|2:0
|Санкт-Галлен
|21 тур
|16 февраля, воскресенье
|16:45
|Санкт-Галлен
|1:5
|Грассхоппер
|10 тур
|28 сентября, суббота
|21:45
|Грассхоппер
|0:1
|Санкт-Галлен
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Грассхоппер
|35 тур
|29 мая, среда
|22:30
|Санкт-Галлен
|1:2
|Грассхоппер
|23 тур
|9 марта, суббота
|22:45
|Грассхоппер
|3:1
|Санкт-Галлен
|11 тур
|1 октября, понедельник
|21:45
|Грассхоппер
|1:0
|Санкт-Галлен
|4 тур
|4 августа, суббота
|21:45
|Санкт-Галлен
|1:1
|Грассхоппер
|29 тур
|20 апреля, среда
|21:45
|Грассхоппер
|1:3
|Санкт-Галлен
|19 тур
|6 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|1:4
|Грассхоппер
|14 тур
|7 ноября, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|2:0
|Санкт-Галлен
|5 тур
|15 августа, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|1:2
|Грассхоппер
|31 тур
|18 апреля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|0:1
|Грассхоппер
|24 тур
|14 марта, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|2:1
|Санкт-Галлен
|14 тур
|28 октября, среда
|21:45
|Санкт-Галлен
|1:0
|Грассхоппер
|5 тур
|8 августа, суббота
|19:45
|Грассхоппер
|1:3
|Санкт-Галлен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23