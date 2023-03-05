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Санкт-Галлен - Грассхоппер

05.03.2023, Воскресенье, 16:15 мск Швейцария. Суперлига, 23 тур Санкт-Галлен - Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
15 тур
5 ноября, суббота 20:00 Санкт-Галлен 2:1 Грассхоппер
4 тур
6 августа, суббота 21:30 Грассхоппер 3:2 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
35 тур
19 мая, четверг 21:30 Грассхоппер 3:2 Санкт-Галлен
23 тур
27 февраля, воскресенье 16:15 Санкт-Галлен 2:0 Грассхоппер
16 тур
5 декабря, воскресенье 18:30 Санкт-Галлен 0:4 Грассхоппер
9 тур
2 октября, суббота 19:00 Грассхоппер 5:2 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
32 тур
4 мая, суббота 20:00 Грассхоппер 0:1 Санкт-Галлен
27 тур
3 апреля, среда 21:00 Санкт-Галлен 0:0 Грассхоппер
15 тур
25 ноября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:1 Санкт-Галлен
9 тур
29 сентября, суббота 20:00 Санкт-Галлен 2:1 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
29 тур
14 апреля, суббота 20:00 Грассхоппер 1:2 Санкт-Галлен
26 тур
17 марта, суббота 21:00 Санкт-Галлен 2:1 Грассхоппер
13 тур
29 октября, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:1 Грассхоппер
5 тур
20 августа, воскресенье 17:00 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
34 тур
21 мая, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 4:1 Грассхоппер
27 тур
8 апреля, суббота 21:00 Грассхоппер 3:1 Санкт-Галлен
16 тур
26 ноября, суббота 22:00 Грассхоппер 2:2 Санкт-Галлен
3 тур
7 августа, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:1 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
30 тур
23 апреля, суббота 21:00 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
23 тур
5 марта, суббота 22:00 Санкт-Галлен Грассхоппер
10 тур
26 сентября, суббота 18:45 Грассхоппер 1:1 Санкт-Галлен
6 тур
23 августа, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 0:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
33 тур
17 мая, воскресенье 14:45 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
22 тур
1 марта, воскресенье 15:45 Санкт-Галлен 1:1 Грассхоппер
15 тур
8 ноября, суббота 22:00 Грассхоппер 3:0 Санкт-Галлен
9 тур
24 сентября, среда 21:45 Санкт-Галлен 3:0 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
33 тур
7 мая, среда 21:45 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
21 тур
16 февраля, воскресенье 16:45 Санкт-Галлен 1:5 Грассхоппер
10 тур
28 сентября, суббота 21:45 Грассхоппер 0:1 Санкт-Галлен
1 тур
14 июля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
35 тур
29 мая, среда 22:30 Санкт-Галлен 1:2 Грассхоппер
23 тур
9 марта, суббота 22:45 Грассхоппер 3:1 Санкт-Галлен
11 тур
1 октября, понедельник 21:45 Грассхоппер 1:0 Санкт-Галлен
4 тур
4 августа, суббота 21:45 Санкт-Галлен 1:1 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
20 апреля, среда 21:45 Грассхоппер 1:3 Санкт-Галлен
19 тур
6 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:4 Грассхоппер
14 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:2 Грассхоппер
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Грассхоппер
24 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:1 Санкт-Галлен
14 тур
28 октября, среда 21:45 Санкт-Галлен 1:0 Грассхоппер
5 тур
8 августа, суббота 19:45 Грассхоппер 1:3 Санкт-Галлен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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