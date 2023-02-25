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Цюрих - Янг Бойз

25.02.2023, Суббота, 22:30 мск Швейцария. Суперлига, 22 тур Цюрих - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
11 тур
16 октября, воскресенье 17:30 Цюрих 0:0 Янг Бойз
1 тур
16 июля, суббота 19:00 Янг Бойз 4:0 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
30 тур
16 апреля, суббота 18:30 Цюрих 2:1 Янг Бойз
27 тур
19 марта, суббота 22:30 Янг Бойз 1:2 Цюрих
15 тур
28 ноября, воскресенье 16:15 Цюрих 1:0 Янг Бойз
6 тур
11 сентября, суббота 21:30 Янг Бойз 4:0 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
30 тур
22 апреля, четверг 21:30 Цюрих 1:2 Янг Бойз
26 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:0 Цюрих
18 тур
3 февраля, среда 20:15 Цюрих 1:4 Янг Бойз
1 тур
19 сентября, суббота 20:00 Янг Бойз 2:1 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
32 тур
18 июля, суббота 21:30 Цюрих 0:5 Янг Бойз
24 тур
19 июня, пятница 21:30 Янг Бойз 3:2 Цюрих
10 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Цюрих 0:4 Янг Бойз
5 тур
24 августа, суббота 20:00 Янг Бойз 4:0 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
29 тур
14 апреля, воскресенье 17:00 Цюрих 0:1 Янг Бойз
21 тур
17 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:0 Цюрих
11 тур
20 октября, суббота 20:00 Цюрих 3:3 Янг Бойз
3 тур
5 августа, воскресенье 17:00 Янг Бойз 4:0 Цюрих
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
29 тур
15 апреля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 1:0 Цюрих
26 тур
17 марта, суббота 21:00 Цюрих 1:2 Янг Бойз
15 тур
19 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:1 Цюрих
5 тур
19 августа, суббота 20:00 Цюрих 0:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
30 тур
24 апреля, воскресенье 14:45 Янг Бойз 3:0 Цюрих
22 тур
27 февраля, суббота 22:00 Цюрих 0:1 Янг Бойз
14 тур
1 ноября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 1:1 Цюрих
1 тур
18 июля, суббота 21:00 Цюрих 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
31 тур
3 мая, воскресенье 17:00 Цюрих 0:1 Янг Бойз
25 тур
22 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:0 Цюрих
10 тур
28 сентября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 2:1 Цюрих
3 тур
3 августа, воскресенье 15:45 Цюрих 2:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
29 тур
13 апреля, воскресенье 18:00 Цюрих 2:2 Янг Бойз
24 тур
9 марта, воскресенье 16:45 Янг Бойз 1:3 Цюрих
10 тур
29 сентября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:1 Цюрих
4 тур
4 августа, воскресенье 15:45 Цюрих 1:3 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
34 тур
26 мая, воскресенье 15:45 Янг Бойз 2:4 Цюрих
21 тур
23 февраля, суббота 22:45 Цюрих 4:0 Янг Бойз
12 тур
7 октября, воскресенье 15:45 Цюрих 1:1 Янг Бойз
5 тур
12 августа, воскресенье 15:45 Янг Бойз 4:1 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
1 мая, вторник 21:45 Янг Бойз 1:0 Цюрих
27 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Цюрих 2:2 Янг Бойз
10 тур
24 сентября, суббота 19:45 Цюрих 1:2 Янг Бойз
7 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:3 Цюрих
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
19 апреля, вторник 21:45 Цюрих 2:1 Янг Бойз
20 тур
13 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:2 Цюрих
15 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Цюрих 2:2 Янг Бойз
6 тур
22 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Цюрих
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
33 тур
2 мая, воскресенье 18:00 Цюрих 0:2 Янг Бойз
22 тур
27 февраля, суббота 19:45 Янг Бойз 2:1 Цюрих
10 тур
23 сентября, среда 22:15 Янг Бойз 3:0 Цюрих
1 тур
14 июля, вторник 00:00 Цюрих 2:3 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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