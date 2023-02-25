Цюрих - Янг Бойз

|11 тур
|16 октября, воскресенье
|17:30
|Цюрих
|0:0
|Янг Бойз
|1 тур
|16 июля, суббота
|19:00
|Янг Бойз
|4:0
|Цюрих
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|17:30
|Цюрих
|0:0
|Янг Бойз
|1 тур
|16 июля, суббота
|19:00
|Янг Бойз
|4:0
|Цюрих
|30 тур
|16 апреля, суббота
|18:30
|Цюрих
|2:1
|Янг Бойз
|27 тур
|19 марта, суббота
|22:30
|Янг Бойз
|1:2
|Цюрих
|15 тур
|28 ноября, воскресенье
|16:15
|Цюрих
|1:0
|Янг Бойз
|6 тур
|11 сентября, суббота
|21:30
|Янг Бойз
|4:0
|Цюрих
|30 тур
|22 апреля, четверг
|21:30
|Цюрих
|1:2
|Янг Бойз
|26 тур
|21 марта, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|4:0
|Цюрих
|18 тур
|3 февраля, среда
|20:15
|Цюрих
|1:4
|Янг Бойз
|1 тур
|19 сентября, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|2:1
|Цюрих
|32 тур
|18 июля, суббота
|21:30
|Цюрих
|0:5
|Янг Бойз
|24 тур
|19 июня, пятница
|21:30
|Янг Бойз
|3:2
|Цюрих
|10 тур
|6 октября, воскресенье
|17:00
|Цюрих
|0:4
|Янг Бойз
|5 тур
|24 августа, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|4:0
|Цюрих
|29 тур
|14 апреля, воскресенье
|17:00
|Цюрих
|0:1
|Янг Бойз
|21 тур
|17 февраля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:0
|Цюрих
|11 тур
|20 октября, суббота
|20:00
|Цюрих
|3:3
|Янг Бойз
|3 тур
|5 августа, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|4:0
|Цюрих
|29 тур
|15 апреля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|1:0
|Цюрих
|26 тур
|17 марта, суббота
|21:00
|Цюрих
|1:2
|Янг Бойз
|15 тур
|19 ноября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Цюрих
|5 тур
|19 августа, суббота
|20:00
|Цюрих
|0:0
|Янг Бойз
|30 тур
|24 апреля, воскресенье
|14:45
|Янг Бойз
|3:0
|Цюрих
|22 тур
|27 февраля, суббота
|22:00
|Цюрих
|0:1
|Янг Бойз
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|1:1
|Цюрих
|1 тур
|18 июля, суббота
|21:00
|Цюрих
|1:1
|Янг Бойз
|31 тур
|3 мая, воскресенье
|17:00
|Цюрих
|0:1
|Янг Бойз
|25 тур
|22 марта, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:0
|Цюрих
|10 тур
|28 сентября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|2:1
|Цюрих
|3 тур
|3 августа, воскресенье
|15:45
|Цюрих
|2:1
|Янг Бойз
|29 тур
|13 апреля, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|24 тур
|9 марта, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|1:3
|Цюрих
|10 тур
|29 сентября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|0:1
|Цюрих
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|15:45
|Цюрих
|1:3
|Янг Бойз
|34 тур
|26 мая, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|2:4
|Цюрих
|21 тур
|23 февраля, суббота
|22:45
|Цюрих
|4:0
|Янг Бойз
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|15:45
|Цюрих
|1:1
|Янг Бойз
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|4:1
|Цюрих
|32 тур
|1 мая, вторник
|21:45
|Янг Бойз
|1:0
|Цюрих
|27 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|10 тур
|24 сентября, суббота
|19:45
|Цюрих
|1:2
|Янг Бойз
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:3
|Цюрих
|29 тур
|19 апреля, вторник
|21:45
|Цюрих
|2:1
|Янг Бойз
|20 тур
|13 февраля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|4:2
|Цюрих
|15 тур
|14 ноября, воскресенье
|18:00
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|6 тур
|22 августа, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:0
|Цюрих
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23