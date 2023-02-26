Лугано - Базель

|10 тур
|9 октября, воскресенье
|17:30
|Лугано
|1:0
|Базель
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|17:30
|Базель
|0:2
|Лугано
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|17:30
|Лугано
|1:0
|Базель
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|17:30
|Базель
|0:2
|Лугано
|36 тур
|22 мая, воскресенье
|17:30
|Базель
|2:1
|Лугано
|25 тур
|6 марта, воскресенье
|16:15
|Лугано
|0:2
|Базель
|11 тур
|24 октября, воскресенье
|17:30
|Базель
|2:0
|Лугано
|6 тур
|12 сентября, воскресенье
|17:30
|Лугано
|1:1
|Базель
|34 тур
|11 мая, вторник
|21:30
|Базель
|2:0
|Лугано
|26 тур
|20 марта, суббота
|22:30
|Лугано
|2:1
|Базель
|17 тур
|31 января, воскресенье
|18:00
|Базель
|2:2
|Лугано
|9 тур
|29 ноября, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:0
|Базель
|34 тур
|26 июля, воскресенье
|17:00
|Базель
|4:4
|Лугано
|27 тур
|1 июля, среда
|19:15
|Лугано
|2:1
|Базель
|14 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:00
|Лугано
|0:3
|Базель
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:00
|Базель
|2:1
|Лугано
|28 тур
|7 апреля, воскресенье
|17:00
|Базель
|1:1
|Лугано
|24 тур
|10 марта, воскресенье
|18:00
|Лугано
|1:1
|Базель
|13 тур
|4 ноября, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:2
|Лугано
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|17:00
|Лугано
|2:2
|Базель
|28 тур
|8 апреля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:1
|Базель
|20 тур
|4 февраля, воскресенье
|18:00
|Базель
|0:1
|Лугано
|11 тур
|14 октября, суббота
|20:00
|Лугано
|0:4
|Базель
|5 тур
|20 августа, воскресенье
|17:00
|Базель
|1:1
|Лугано
|31 тур
|7 мая, воскресенье
|14:45
|Лугано
|2:2
|Базель
|19 тур
|4 февраля, суббота
|22:00
|Базель
|4:0
|Лугано
|12 тур
|22 октября, суббота
|21:00
|Лугано
|2:2
|Базель
|5 тур
|20 августа, суббота
|21:00
|Базель
|4:1
|Лугано
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23