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Лугано - Базель

26.02.2023, Воскресенье, 18:30 мск Швейцария. Суперлига, 22 тур Лугано - Базель
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
10 тур
9 октября, воскресенье 17:30 Лугано 1:0 Базель
5 тур
14 августа, воскресенье 17:30 Базель 0:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
36 тур
22 мая, воскресенье 17:30 Базель 2:1 Лугано
25 тур
6 марта, воскресенье 16:15 Лугано 0:2 Базель
11 тур
24 октября, воскресенье 17:30 Базель 2:0 Лугано
6 тур
12 сентября, воскресенье 17:30 Лугано 1:1 Базель
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
34 тур
11 мая, вторник 21:30 Базель 2:0 Лугано
26 тур
20 марта, суббота 22:30 Лугано 2:1 Базель
17 тур
31 января, воскресенье 18:00 Базель 2:2 Лугано
9 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Лугано 1:0 Базель
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
34 тур
26 июля, воскресенье 17:00 Базель 4:4 Лугано
27 тур
1 июля, среда 19:15 Лугано 2:1 Базель
14 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Лугано 0:3 Базель
6 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Базель 2:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
28 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Базель 1:1 Лугано
24 тур
10 марта, воскресенье 18:00 Лугано 1:1 Базель
13 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Базель 3:2 Лугано
9 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Лугано 2:2 Базель
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
28 тур
8 апреля, воскресенье 17:00 Лугано 0:1 Базель
20 тур
4 февраля, воскресенье 18:00 Базель 0:1 Лугано
11 тур
14 октября, суббота 20:00 Лугано 0:4 Базель
5 тур
20 августа, воскресенье 17:00 Базель 1:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
31 тур
7 мая, воскресенье 14:45 Лугано 2:2 Базель
19 тур
4 февраля, суббота 22:00 Базель 4:0 Лугано
12 тур
22 октября, суббота 21:00 Лугано 2:2 Базель
5 тур
20 августа, суббота 21:00 Базель 4:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
29 тур
20 апреля, среда 20:45 Базель 3:0 Лугано
23 тур
13 апреля, среда 19:30 Лугано 1:4 Базель
10 тур
26 сентября, суббота 21:00 Базель 3:1 Лугано
6 тур
22 августа, суббота 18:45 Лугано 1:3 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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