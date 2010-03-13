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Англия. Чемпионшип
Ковентри - Плимут Аргайл
Ковентри - Плимут Аргайл: обзор матча 13 марта 2010
Ковентри
13.03.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
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