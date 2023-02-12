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Янг Бойз - Санкт-Галлен

12.02.2023, Воскресенье, 18:30 мск Швейцария. Суперлига, 20 тур Янг Бойз - Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
10 тур
8 октября, суббота 21:30 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен
7 тур
4 сентября, воскресенье 17:30 Санкт-Галлен 2:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
34 тур
10 мая, вторник 21:30 Янг Бойз 4:1 Санкт-Галлен
20 тур
6 февраля, воскресенье 18:30 Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз
12 тур
30 октября, суббота 19:00 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз
8 тур
25 сентября, суббота 19:00 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
28 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
25 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз
14 тур
22 декабря, вторник 22:30 Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
7 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
36 тур
3 августа, понедельник 21:30 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен
23 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз
14 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен
4 тур
10 августа, суббота 20:00 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
35 тур
22 мая, среда 21:00 Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз
26 тур
31 марта, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен
14 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
8 тур
26 сентября, среда 21:00 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
28 тур
8 апреля, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз
20 тур
3 февраля, суббота 21:00 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
10 тур
1 октября, воскресенье 17:00 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен
6 тур
27 августа, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
30 тур
30 апреля, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз
21 тур
18 февраля, суббота 22:00 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен
10 тур
2 октября, воскресенье 14:45 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен
1 тур
23 июля, суббота 21:00 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
33 тур
12 мая, четверг 20:45 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен
25 тур
19 марта, суббота 22:00 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
17 тур
28 ноября, суббота 22:00 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен
3 тур
1 августа, суббота 16:00 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
32 тур
10 мая, воскресенье 14:45 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен
27 тур
11 апреля, суббота 21:00 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз
17 тур
30 ноября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен
1 тур
19 июля, суббота 22:00 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
36 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
25 тур
15 марта, суббота 22:45 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз
18 тур
15 декабря, воскресенье 16:45 Янг Бойз 1:0 Санкт-Галлен
9 тур
24 сентября, вторник 22:30 Санкт-Галлен 0:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
30 тур
4 мая, суббота 21:45 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз
22 тур
3 марта, воскресенье 16:45 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен
16 тур
18 ноября, воскресенье 16:45 Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен
1 тур
15 июля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:15 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен
24 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз
18 тур
12 декабря, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Санкт-Галлен
9 тур
22 сентября, среда 21:45 Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
34 тур
5 мая, среда 21:45 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен
21 тур
21 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз
11 тур
26 сентября, суббота 19:45 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
2 тур
18 июля, суббота 00:00 Янг Бойз 1:1 Санкт-Галлен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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