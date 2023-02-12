Янг Бойз - Санкт-Галлен

|10 тур
|8 октября, суббота
|21:30
|Янг Бойз
|2:1
|Санкт-Галлен
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:30
|Санкт-Галлен
|2:1
|Янг Бойз
|10 тур
|8 октября, суббота
|21:30
|Янг Бойз
|2:1
|Санкт-Галлен
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:30
|Санкт-Галлен
|2:1
|Янг Бойз
|34 тур
|10 мая, вторник
|21:30
|Янг Бойз
|4:1
|Санкт-Галлен
|20 тур
|6 февраля, воскресенье
|18:30
|Санкт-Галлен
|3:3
|Янг Бойз
|12 тур
|30 октября, суббота
|19:00
|Санкт-Галлен
|3:1
|Янг Бойз
|8 тур
|25 сентября, суббота
|19:00
|Янг Бойз
|2:1
|Санкт-Галлен
|28 тур
|11 апреля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|2:0
|Санкт-Галлен
|25 тур
|14 марта, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|2:2
|Янг Бойз
|14 тур
|22 декабря, вторник
|22:30
|Санкт-Галлен
|1:2
|Янг Бойз
|7 тур
|8 ноября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|0:0
|Санкт-Галлен
|36 тур
|3 августа, понедельник
|21:30
|Янг Бойз
|3:1
|Санкт-Галлен
|23 тур
|23 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|3:3
|Янг Бойз
|14 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|4:3
|Санкт-Галлен
|4 тур
|10 августа, суббота
|20:00
|Санкт-Галлен
|2:3
|Янг Бойз
|35 тур
|22 мая, среда
|21:00
|Санкт-Галлен
|4:1
|Янг Бойз
|26 тур
|31 марта, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|3:2
|Санкт-Галлен
|14 тур
|11 ноября, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|2:3
|Янг Бойз
|8 тур
|26 сентября, среда
|21:00
|Янг Бойз
|2:0
|Санкт-Галлен
|28 тур
|8 апреля, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:4
|Янг Бойз
|20 тур
|3 февраля, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|2:0
|Санкт-Галлен
|10 тур
|1 октября, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|6:1
|Санкт-Галлен
|6 тур
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|2:2
|Янг Бойз
|30 тур
|30 апреля, воскресенье
|14:45
|Санкт-Галлен
|0:2
|Янг Бойз
|21 тур
|18 февраля, суббота
|22:00
|Янг Бойз
|2:2
|Санкт-Галлен
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|14:45
|Янг Бойз
|2:2
|Санкт-Галлен
|1 тур
|23 июля, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Янг Бойз
|33 тур
|12 мая, четверг
|20:45
|Янг Бойз
|3:1
|Санкт-Галлен
|25 тур
|19 марта, суббота
|22:00
|Санкт-Галлен
|2:3
|Янг Бойз
|17 тур
|28 ноября, суббота
|22:00
|Янг Бойз
|2:1
|Санкт-Галлен
|3 тур
|1 августа, суббота
|16:00
|Санкт-Галлен
|1:1
|Янг Бойз
|32 тур
|10 мая, воскресенье
|14:45
|Янг Бойз
|3:1
|Санкт-Галлен
|27 тур
|11 апреля, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|3:1
|Янг Бойз
|17 тур
|30 ноября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|4:2
|Санкт-Галлен
|1 тур
|19 июля, суббота
|22:00
|Санкт-Галлен
|2:2
|Янг Бойз
|36 тур
|18 мая, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:0
|Санкт-Галлен
|25 тур
|15 марта, суббота
|22:45
|Санкт-Галлен
|1:1
|Янг Бойз
|18 тур
|15 декабря, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|1:0
|Санкт-Галлен
|9 тур
|24 сентября, вторник
|22:30
|Санкт-Галлен
|0:0
|Янг Бойз
|30 тур
|4 мая, суббота
|21:45
|Санкт-Галлен
|3:1
|Янг Бойз
|22 тур
|3 марта, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|2:0
|Санкт-Галлен
|16 тур
|18 ноября, воскресенье
|16:45
|Янг Бойз
|0:0
|Санкт-Галлен
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|1:1
|Янг Бойз
|36 тур
|25 мая, среда
|22:15
|Янг Бойз
|4:2
|Санкт-Галлен
|24 тур
|13 марта, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Янг Бойз
|18 тур
|12 декабря, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:1
|Санкт-Галлен
|9 тур
|22 сентября, среда
|21:45
|Санкт-Галлен
|1:2
|Янг Бойз
|34 тур
|5 мая, среда
|21:45
|Янг Бойз
|2:1
|Санкт-Галлен
|21 тур
|21 февраля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|1:2
|Янг Бойз
|11 тур
|26 сентября, суббота
|19:45
|Санкт-Галлен
|2:3
|Янг Бойз
|2 тур
|18 июля, суббота
|00:00
|Янг Бойз
|1:1
|Санкт-Галлен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23