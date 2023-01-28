Введите ваш ник на сайте

Лугано - Грассхоппер

28.01.2023, Суббота, 20:00 мск Швейцария. Суперлига, 18 тур Лугано - Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
2 тур
24 июля, воскресенье 17:30 Грассхоппер 2:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
32 тур
30 апреля, суббота 19:00 Лугано 1:1 Грассхоппер
24 тур
3 марта, четверг 22:30 Грассхоппер 1:2 Лугано
15 тур
27 ноября, суббота 20:00 Грассхоппер 0:1 Лугано
7 тур
23 сентября, четверг 21:30 Лугано 1:1 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
36 тур
25 мая, суббота 20:00 Лугано 3:3 Грассхоппер
26 тур
31 марта, воскресенье 17:00 Грассхоппер 1:1 Лугано
10 тур
7 октября, воскресенье 17:00 Грассхоппер 2:1 Лугано
4 тур
11 августа, суббота 20:00 Лугано 2:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
31 тур
21 апреля, суббота 20:00 Грассхоппер 4:3 Лугано
22 тур
17 февраля, суббота 21:00 Лугано 1:0 Грассхоппер
17 тур
3 декабря, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:1 Лугано
9 тур
24 сентября, воскресенье 17:00 Лугано 0:3 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
30 тур
30 апреля, воскресенье 17:00 Грассхоппер 0:1 Лугано
20 тур
11 февраля, суббота 22:00 Лугано 3:0 Грассхоппер
18 тур
11 декабря, воскресенье 15:45 Грассхоппер 0:0 Лугано
8 тур
22 сентября, четверг 20:45 Лугано 2:0 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
32 тур
8 мая, воскресенье 14:45 Лугано 0:1 Грассхоппер
25 тур
20 марта, воскресенье 15:45 Грассхоппер 0:1 Лугано
18 тур
6 декабря, воскресенье 15:45 Лугано 4:1 Грассхоппер
4 тур
8 августа, суббота 18:45 Грассхоппер 6:1 Лугано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
...
  • Читайте нас: 