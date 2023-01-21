Грассхоппер - Янг Бойз

|3 тур
|31 июля, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|1:1
|Грассхоппер
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|1:1
|Грассхоппер
|36 тур
|22 мая, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|3:0
|Грассхоппер
|22 тур
|20 февраля, воскресенье
|18:30
|Грассхоппер
|2:2
|Янг Бойз
|13 тур
|6 ноября, суббота
|20:00
|Грассхоппер
|1:1
|Янг Бойз
|2 тур
|31 июля, суббота
|21:30
|Янг Бойз
|0:0
|Грассхоппер
|34 тур
|16 мая, четверг
|21:00
|Янг Бойз
|6:1
|Грассхоппер
|24 тур
|9 марта, суббота
|21:00
|Грассхоппер
|0:1
|Янг Бойз
|13 тур
|3 ноября, суббота
|21:00
|Грассхоппер
|0:3
|Янг Бойз
|1 тур
|22 июля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|2:0
|Грассхоппер
|36 тур
|19 мая, суббота
|20:00
|Грассхоппер
|1:2
|Янг Бойз
|25 тур
|11 марта, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:1
|Грассхоппер
|18 тур
|10 декабря, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:1
|Грассхоппер
|2 тур
|29 июля, суббота
|20:00
|Грассхоппер
|0:4
|Янг Бойз
|28 тур
|17 апреля, понедельник
|14:45
|Янг Бойз
|0:1
|Грассхоппер
|22 тур
|25 февраля, суббота
|22:00
|Грассхоппер
|2:3
|Янг Бойз
|12 тур
|23 октября, воскресенье
|14:45
|Янг Бойз
|4:0
|Грассхоппер
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|14:45
|Грассхоппер
|4:1
|Янг Бойз
|31 тур
|30 апреля, суббота
|18:45
|Грассхоппер
|1:2
|Янг Бойз
|19 тур
|6 февраля, суббота
|22:00
|Янг Бойз
|1:1
|Грассхоппер
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|14:45
|Янг Бойз
|3:1
|Грассхоппер
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|17:00
|Грассхоппер
|3:2
|Янг Бойз
|29 тур
|26 апреля, воскресенье
|17:00
|Грассхоппер
|2:2
|Янг Бойз
|20 тур
|14 февраля, суббота
|22:00
|Янг Бойз
|4:2
|Грассхоппер
|18 тур
|6 декабря, суббота
|22:00
|Грассхоппер
|0:1
|Янг Бойз
|5 тур
|13 августа, среда
|21:45
|Янг Бойз
|4:0
|Грассхоппер
|32 тур
|4 мая, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|5:0
|Янг Бойз
|26 тур
|23 марта, воскресенье
|19:00
|Янг Бойз
|0:4
|Грассхоппер
|14 тур
|3 ноября, воскресенье
|19:00
|Грассхоппер
|0:1
|Янг Бойз
|6 тур
|25 августа, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|1:2
|Грассхоппер
|31 тур
|7 мая, вторник
|21:45
|Янг Бойз
|4:0
|Грассхоппер
|20 тур
|16 февраля, суббота
|22:45
|Грассхоппер
|2:0
|Янг Бойз
|13 тур
|21 октября, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|3:2
|Янг Бойз
|2 тур
|22 июля, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|0:1
|Грассхоппер
|29 тур
|14 апреля, суббота
|19:45
|Янг Бойз
|2:2
|Грассхоппер
|25 тур
|17 марта, суббота
|20:45
|Грассхоппер
|2:0
|Янг Бойз
|12 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|0:1
|Грассхоппер
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|0:3
|Янг Бойз
|33 тур
|10 мая, вторник
|21:45
|Янг Бойз
|2:2
|Грассхоппер
|23 тур
|5 марта, суббота
|19:45
|Грассхоппер
|3:2
|Янг Бойз
|13 тур
|31 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:0
|Грассхоппер
|4 тур
|8 августа, воскресенье
|18:00
|Грассхоппер
|1:2
|Янг Бойз
|30 тур
|13 апреля, вторник
|21:45
|Грассхоппер
|2:1
|Янг Бойз
|25 тур
|20 марта, суббота
|19:45
|Янг Бойз
|4:0
|Грассхоппер
|13 тур
|24 октября, суббота
|19:45
|Грассхоппер
|2:1
|Янг Бойз
|4 тур
|2 августа, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:0
|Грассхоппер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|9
|1
|56:17
|+39
|51
|2.
|Серветт
|24
|8
|11
|5
|29:30
|-1
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|24
|9
|7
|8
|46:35
|+11
|34
|4.
|Лугано
|24
|9
|7
|8
|37:35
|+2
|34
|5.
|Люцерн
|24
|8
|9
|7
|35:33
|+2
|33
|6.
|Базель
|24
|7
|10
|7
|33:28
|+5
|31
|7.
|Грассхоппер
|24
|7
|7
|10
|36:40
|-4
|28
|8.
|Цюрих
|24
|5
|10
|9
|23:36
|-13
|25
|9.
|Сьон
|24
|5
|8
|11
|29:47
|-18
|23
|10.
|Винтертур
|24
|5
|8
|11
|21:44
|-23
|23