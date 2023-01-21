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Грассхоппер - Янг Бойз

21.01.2023, Суббота, 22:30 мск Швейцария. Суперлига, 17 тур Грассхоппер - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
3 тур
31 июля, воскресенье 17:30 Янг Бойз 1:1 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
36 тур
22 мая, воскресенье 17:30 Янг Бойз 3:0 Грассхоппер
22 тур
20 февраля, воскресенье 18:30 Грассхоппер 2:2 Янг Бойз
13 тур
6 ноября, суббота 20:00 Грассхоппер 1:1 Янг Бойз
2 тур
31 июля, суббота 21:30 Янг Бойз 0:0 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
34 тур
16 мая, четверг 21:00 Янг Бойз 6:1 Грассхоппер
24 тур
9 марта, суббота 21:00 Грассхоппер 0:1 Янг Бойз
13 тур
3 ноября, суббота 21:00 Грассхоппер 0:3 Янг Бойз
1 тур
22 июля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 2:0 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
36 тур
19 мая, суббота 20:00 Грассхоппер 1:2 Янг Бойз
25 тур
11 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:1 Грассхоппер
18 тур
10 декабря, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Грассхоппер
2 тур
29 июля, суббота 20:00 Грассхоппер 0:4 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
28 тур
17 апреля, понедельник 14:45 Янг Бойз 0:1 Грассхоппер
22 тур
25 февраля, суббота 22:00 Грассхоппер 2:3 Янг Бойз
12 тур
23 октября, воскресенье 14:45 Янг Бойз 4:0 Грассхоппер
6 тур
28 августа, воскресенье 14:45 Грассхоппер 4:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
31 тур
30 апреля, суббота 18:45 Грассхоппер 1:2 Янг Бойз
19 тур
6 февраля, суббота 22:00 Янг Бойз 1:1 Грассхоппер
11 тур
4 октября, воскресенье 14:45 Янг Бойз 3:1 Грассхоппер
7 тур
30 августа, воскресенье 17:00 Грассхоппер 3:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
29 тур
26 апреля, воскресенье 17:00 Грассхоппер 2:2 Янг Бойз
20 тур
14 февраля, суббота 22:00 Янг Бойз 4:2 Грассхоппер
18 тур
6 декабря, суббота 22:00 Грассхоппер 0:1 Янг Бойз
5 тур
13 августа, среда 21:45 Янг Бойз 4:0 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
32 тур
4 мая, воскресенье 18:00 Грассхоппер 5:0 Янг Бойз
26 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Янг Бойз 0:4 Грассхоппер
14 тур
3 ноября, воскресенье 19:00 Грассхоппер 0:1 Янг Бойз
6 тур
25 августа, воскресенье 15:45 Янг Бойз 1:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
31 тур
7 мая, вторник 21:45 Янг Бойз 4:0 Грассхоппер
20 тур
16 февраля, суббота 22:45 Грассхоппер 2:0 Янг Бойз
13 тур
21 октября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 3:2 Янг Бойз
2 тур
22 июля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 0:1 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
14 апреля, суббота 19:45 Янг Бойз 2:2 Грассхоппер
25 тур
17 марта, суббота 20:45 Грассхоппер 2:0 Янг Бойз
12 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:1 Грассхоппер
5 тур
14 августа, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:3 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
10 мая, вторник 21:45 Янг Бойз 2:2 Грассхоппер
23 тур
5 марта, суббота 19:45 Грассхоппер 3:2 Янг Бойз
13 тур
31 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Грассхоппер
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Грассхоппер 1:2 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
30 тур
13 апреля, вторник 21:45 Грассхоппер 2:1 Янг Бойз
25 тур
20 марта, суббота 19:45 Янг Бойз 4:0 Грассхоппер
13 тур
24 октября, суббота 19:45 Грассхоппер 2:1 Янг Бойз
4 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:0 Грассхоппер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 24 14 9 1 56:17 +39 51
2. Серветт 24 8 11 5 29:30 -1 35
3. Санкт-Галлен 24 9 7 8 46:35 +11 34
4. Лугано 24 9 7 8 37:35 +2 34
5. Люцерн 24 8 9 7 35:33 +2 33
6. Базель 24 7 10 7 33:28 +5 31
7. Грассхоппер 24 7 7 10 36:40 -4 28
8. Цюрих 24 5 10 9 23:36 -13 25
9. Сьон 24 5 8 11 29:47 -18 23
10. Винтертур 24 5 8 11 21:44 -23 23
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