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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Цюрих
Лугано - Цюрих: обзор матча 06 ноября 2022
Лугано
06.11.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Цюрих
12'
Р. Штеффен
71'
И. Алиседа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Цюрих
88'
Желтая карточка
Ф. Алити
Желтая карточка
А. Сайпи
88'
Замена
Р. Мачек
️️️️
Р. Штеффен
83'
81'
Замена
К. Метс
️️️️
М. Хорншух
79'
Желтая карточка
Н. Катич
Вторая желтая
Х. Маю
78'
73'
Желтая карточка
Я. Брехнер
ГОЛ! 2:0!
И. Алиседа
Пас отдал
А. Аригони
71'
Замена
И. Алиседа
️️️️
Б. Бабич
63'
Замена
У. Бизлими
️️️️
М. Боттани
63'
Желтая карточка
Б. Бабич
59'
Желтая карточка
Х. Маю
58'
Желтая карточка
А. Хайдари
48'
47'
Желтая карточка
И. Сантини
46'
Замена
И. Сантини
️️️️
А. Маркезано
Замена
К. Хайризи
️️️️
Ф. Дапрела
46'
46'
Замена
Б. Вьюнник
️️️️
Д. Окита
46'
Замена
Б. Красники
️️️️
О. Селнаэс
43'
Желтая карточка
А. Маркезано
28'
Желтая карточка
О. Селнаэс
Желтая карточка
Л. Лукас Маи
24'
ГОЛ! 1:0!
Р. Штеффен
Пас отдал
Б. Бабич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
3
Селмин Ходжа
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Сайпи
34
Аригони
5
Дапрела
21
Хайдари
17
Маи
20
Думбия
14
Саббатини
14
Маю
11
Штеффен
10
Боттани
27
Бабич
4-1-2-2-1
25
Брехнер
25
Катич
5
Алити
16
Хорншух
2
Камбери
10
Селнаэс
28
Бораниясевич
19
Маркезано
14
Окита
3
Герреро
15
Айегун
5
Дапрела
28
Хайризи
28
Хайризи
5
Дапрела
10
Боттани
25
Бизлими
25
Бизлими
10
Боттани
11
Штеффен
28
Мачек
28
Мачек
11
Штеффен
27
Бабич
31
Алиседа
31
Алиседа
27
Бабич
16
Хорншух
5
Метс
5
Метс
16
Хорншух
10
Селнаэс
7
Красники
7
Красники
10
Селнаэс
14
Окита
27
Вьюнник
27
Вьюнник
14
Окита
19
Маркезано
18
Сантини
18
Сантини
19
Маркезано
Остались в запасе
Лугано
Цюрих
58
Себастьян Осигве
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
1
Живко Костадинович
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Лугано - Цюрих
5
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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