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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Винтертур
Цюрих - Винтертур: обзор матча 09 октября 2022
Цюрих
09.10.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Винтертур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Винтертур
90'
+3
Желтая карточка
М. Гонсалвеш
Замена
М. Криезиу
️️️️
А. Маркезано
90'
+3
84'
Желтая карточка
Р. Буэсс
78'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Т. Корбас
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Н. Бораниясевич
76'
72'
Замена
E. Abedini
️️️️
R. Arnold
72'
Замена
Т. Шаттин
️️️️
N. Manzambi
Замена
И. Сантини
️️️️
Т. Айегун
66'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Б. Красники
66'
62'
Желтая карточка
Т. Фаюлу
57'
Замена
А. Гантенбайн
️️️️
Н. Буркарт
57'
Замена
Ф. Камбери
️️️️
М. Ди Джусто
Замена
Д. Окита
️️️️
О. Селнаэс
46'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
42'
33'
Желтая карточка
R. Arnold
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
9
Роман Буэсс
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Цюрих
34
Джанни Де Нитти
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
44
Шейк Конде
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Костадинович
2
Камбери
16
Хорншух
25
Катич
10
Селнаэс
19
Маркезано
5
Метс
28
Бораниясевич
3
Герреро
7
Красники
15
Айегун
4-1-1-4
16
Фаюлу
15
Гонсалвеш
5
Гелми
18
23
14
Корбас
16
7
11
Ди Джусто
99
Буркарт
9
Буэсс
19
Маркезано
31
Криезиу
31
Криезиу
19
Маркезано
7
Красники
21
Джемаили
21
Джемаили
7
Красники
28
Бораниясевич
27
Рохнер
27
Рохнер
28
Бораниясевич
10
Селнаэс
14
Окита
14
Окита
10
Селнаэс
15
Айегун
18
Сантини
18
Сантини
15
Айегун
99
Буркарт
17
Гантенбайн
17
Гантенбайн
99
Буркарт
14
Корбас
71
Криэциу
71
Криэциу
14
Корбас
16
77
77
16
7
33
Шаттин
33
Шаттин
7
11
Ди Джусто
22
Камбери
22
Камбери
11
Ди Джусто
Остались в запасе
Цюрих
Винтертур
34
Джанни Де Нитти
ВР
44
Шейк Конде
ЦП
10
Донис Авдияй
ЛВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
1
Йозеф Пукай
ВР
8
Стефан Сейлер
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
34
Джанни Де Нитти
ВР
44
Шейк Конде
ЦП
10
Донис Авдияй
ЛВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
8
Стефан Сейлер
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Цюрих - Винтертур
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
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