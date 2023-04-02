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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Сент-Труйден
Юнион СЖ - Сент-Труйден: обзор матча 02 апреля 2023
Юнион СЖ
02.04.2023, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Труйден
73'
Т. Теума
90'
К. Пуэртас
57'
Д. Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Сент-Труйден
90'
+2
Вторая желтая
М. Конате
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Т. Теума
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
К. Пуэртас
Пас отдал
С. Адингра
90'
87'
Замена
А. Койта
️️️️
Э. Жуниор Бока
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
81'
Желтая карточка
Л. Лапуссен
80'
78'
Замена
Т. Хара
️️️️
Д. Хаяси
ГОЛ! 1:1!
Т. Теума
73'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Р. Сайкс
66'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Л. Амани
66'
63'
Желтая карточка
М. Конате
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бруно
Пас отдал
М. Конате
Желтая карточка
Л. Амани
50'
36'
Желтая карточка
Д. Хаяси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
6
Матте Сметс
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
21
Рокко Райц
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
18
Таичи Хара
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
3-4-2-1
1
Морис
26
Сайкс
44
ван дер Хейден
27
Кандусс
2
Ньивкоп
10
Теума
44
Линен
10
Амани
94
Лапуссен
7
Адингра
22
Бонифаци
4-2-1-3
1
Шмидт
14
Хасиока
4
Бауэр
5
Тейшейра
17
Бока
8
Конате
6
Сметс
34
Бойя
9
Бруно
91
Хаяси
30
Оказаки
10
Теума
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Теума
26
Сайкс
21
Пуэртас
21
Пуэртас
26
Сайкс
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
10
Амани
11
Вертессен
11
Вертессен
10
Амани
17
Бока
11
Койта
11
Койта
17
Бока
91
Хаяси
18
Хара
18
Хара
91
Хаяси
Остались в запасе
Юнион СЖ
Сент-Труйден
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
Главный тренер
Карел Герартс
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Юнион СЖ - Сент-Труйден
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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