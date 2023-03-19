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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Андерлехт
Оуд-Хеверли - Андерлехт: обзор матча 19 марта 2023
Оуд-Хеверли
19.03.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Андерлехт
33'
И. Слимани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Андерлехт
Желтая карточка
С. Схрайверс
81'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
С. Кийин
77'
Замена
N. Opoku
️️️️
М. Гонсалес
77'
77'
Замена
Б. Раман
️️️️
И. Слимани
Замена
М. Мертенс
️️️️
Й. Дом
69'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
Х. Мендиль
69'
69'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
М. Ашимеру
62'
Желтая карточка
А. Диавара
Желтая карточка
М. Аль-Тамари
62'
59'
Желтая карточка
М. Ашимеру
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Слимани
Желтая карточка
Х. Мендиль
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
16
Яри Версхарен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
3-2-3-2
77
Кожокару
27
Патрис
28
Плетинкс
16
Рикка
37
Мендиль
6
Дом
13
Кийин
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
9
Гонсалес
23
Торстейнссон
4-1-3-1-1
1
Вербрюгген
54
Сарделла
6
Дебаст
14
Вертонген
62
Мурильо
24
Диавара
16
Версхарен
18
Ашимеру
9
Амузу
10
Дрейер
19
Слимани
13
Кийин
77
Вльетинк
77
Вльетинк
13
Кийин
6
Дом
33
Мертенс
33
Мертенс
6
Дом
9
Гонсалес
17
17
9
Гонсалес
37
Мендиль
8
Схрайверс
8
Схрайверс
37
Мендиль
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
19
Слимани
14
Раман
14
Раман
19
Слимани
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Андерлехт
29
Нордин Жекерс
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Оуд-Хеверли - Андерлехт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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