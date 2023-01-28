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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Сент-Труйден
Оуд-Хеверли - Сент-Труйден: обзор матча 28 января 2023
Оуд-Хеверли
28.01.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Труйден
53'
Й. Дагур Торстейнссон (П)
9'
Д. Хаяси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Сент-Труйден
89'
Желтая карточка
В. Янссенс
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
D. Ouedraogo
84'
81'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
Д. Бруно
71'
Замена
Т. Хара
️️️️
Д. Хаяси
Замена
С. Кийин
️️️️
С. Схрайверс
68'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Н. Нсинги
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Дагур Торстейнссон
53'
46'
Замена
Э. Жуниор Бока
️️️️
А. Койта
33'
Желтая карточка
Д. Хаяси
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хаяси
Пас отдал
Д. Хасиока
7'
Желтая карточка
Д. Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
21
Рокко Райц
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
6
Матте Сметс
ОП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
3-2-2-3
77
Кожокару
15
16
Рикка
28
Плетинкс
27
Патрис
6
Дом
11
Аль-Тамари
24
Де Норре
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
9
Нсинги
3-2-1-3
1
Шмидт
14
Хасиока
4
Бауэр
22
Янссенс
21
Райц
34
Бойя
11
Койта
91
Хаяси
30
Оказаки
9
Бруно
15
77
Вльетинк
77
Вльетинк
15
8
Схрайверс
13
Кийин
13
Кийин
8
Схрайверс
9
Нсинги
9
Гонсалес
9
Гонсалес
9
Нсинги
11
Койта
17
Бока
17
Бока
11
Койта
9
Бруно
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
9
Бруно
91
Хаяси
18
Хара
18
Хара
91
Хаяси
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Сент-Труйден
29
Нордин Жекерс
ВР
16
Мандела Кейта
ОП
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ОП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
16
Мандела Кейта
ОП
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ОП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Оуд-Хеверли - Сент-Труйден
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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