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Англия. Чемпионшип
Сканторп Юнайтед - Уотфорд
Сканторп Юнайтед - Уотфорд: обзор матча 20 февраля 2010
Сканторп Юнайтед
20.02.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Уотфорд
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Сканторп Юнайтед - Уотфорд
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Матчи команд
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Уотфорд
2 : 0
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Чарльтон
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