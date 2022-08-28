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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Андерлехт
Юнион СЖ - Андерлехт: обзор матча 28 августа 2022
Юнион СЖ
28.08.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Андерлехт
2'
В. Бонифаци
31'
Д. Ванзейр
12'
М. Мурильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Андерлехт
Желтая карточка
Х. Родригес
90'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Т. Теума
80'
74'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
У. Худт
Желтая карточка
Д. Ванзейр
70'
68'
Замена
К. Ольссон
️️️️
К. Арнстад
Замена
Х. Родригес
️️️️
С. Линен
61'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
60'
48'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Ф. Амузу
48'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Б. Раман
41'
Желтая карточка
М. Кана
ГОЛ! 2:1!
Д. Ванзейр
Пас отдал
Б. Ньивкоп
31'
12'
ГОЛ! 1:1!
М. Мурильо
Пас отдал
К. Арнстад
ГОЛ! 1:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
Б. Ньивкоп
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦП
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
3-4-1-2
1
Морис
26
Сайкс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
2
Ньивкоп
10
Амани
10
Теума
44
Линен
94
Лапуссен
13
Ванзейр
22
Бонифаци
4-2-4
1
ван Кромбрадж
3
Делкруа
62
Мурильо
55
Кана
29
Худт
16
Версхарен
9
Амузу
94
Эспозито
10
Арнстад
6
Дебаст
14
Раман
10
Теума
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Теума
44
Линен
6
Родригес
6
Родригес
44
Линен
10
Арнстад
8
Ольссон
8
Ольссон
10
Арнстад
9
Амузу
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
9
Амузу
14
Раман
21
Силва
21
Силва
14
Раман
29
Худт
29
Стройкенс
29
Стройкенс
29
Худт
Остались в запасе
Юнион СЖ
Андерлехт
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦП
7
Симон Адингра
ЛВ
Главный тренер
Карел Герартс
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦП
7
Симон Адингра
ЛВ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Юнион СЖ - Андерлехт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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