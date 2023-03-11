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Болонья - Лацио

11.03.2023, Суббота, 22:45 мск Италия. Серия А, 26 тур Болонья - Лацио
Италия. Кубок (2022/2023)
1/8 финала
19 января, четверг 20:00 Лацио 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2022/2023)
1 тур
14 августа, воскресенье 19:30 Лацио 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2021/2022)
25 тур
12 февраля, суббота 17:00 Лацио 3:0 Болонья
7 тур
3 октября, воскресенье 13:30 Болонья 3:0 Лацио
Италия. Серия А (2020/2021)
24 тур
27 февраля, суббота 20:00 Болонья 2:0 Лацио
5 тур
24 октября, суббота 21:45 Лацио 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2019/2020)
26 тур
29 февраля, суббота 17:00 Лацио 2:0 Болонья
7 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Болонья 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2018/2019)
37 тур
20 мая, понедельник 21:30 Лацио 3:3 Болонья
18 тур
26 декабря, среда 17:00 Болонья 0:2 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
29 тур
18 марта, воскресенье 22:45 Лацио 1:1 Болонья
10 тур
25 октября, среда 21:45 Болонья 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
27 тур
5 марта, воскресенье 22:45 Болонья 0:2 Лацио
8 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Лацио 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Болонья 2:2 Лацио
1 тур
22 августа, суббота 21:45 Лацио 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 22:45 Лацио 1:0 Болонья
19 тур
11 января, суббота 23:45 Болонья 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 17:00 Лацио 6:0 Болонья
16 тур
10 декабря, понедельник 23:59 Болонья 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 23:45 Лацио 1:3 Болонья
8 тур
23 октября, воскресенье 22:45 Болонья 0:2 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
21 тур
23 января, воскресенье 17:00 Болонья 3:1 Лацио
2 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Лацио 3:1 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
33 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 2:3 Лацио
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 0:0 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 20:00 Лацио 2:0 Болонья
7 тур
19 октября, воскресенье 17:00 Болонья 3:1 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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