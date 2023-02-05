Введите ваш ник на сайте

Торино - Удинезе

05.02.2023, Воскресенье, 17:00 мск Турин, стадион Стадио Олимпико Италия. Серия А, 21 тур Торино - Удинезе
Италия. Серия А (2022/2023)
11 тур
23 октября, воскресенье 13:30 Удинезе 1:2 Торино
Италия. Серия А (2021/2022)
24 тур
6 февраля, воскресенье 20:00 Удинезе 2:0 Торино
13 тур
22 ноября, понедельник 22:45 Торино 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2020/2021)
30 тур
10 апреля, суббота 21:45 Удинезе 0:1 Торино
11 тур
12 декабря, суббота 20:00 Торино 2:3 Удинезе
Италия. Серия А (2019/2020)
27 тур
23 июня, вторник 22:45 Торино 1:0 Удинезе
8 тур
20 октября, воскресенье 16:00 Удинезе 1:0 Торино
Италия. Серия А (2018/2019)
23 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Торино 1:0 Удинезе
4 тур
16 сентября, воскресенье 16:00 Удинезе 1:1 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
24 тур
11 февраля, воскресенье 17:00 Торино 2:0 Удинезе
5 тур
20 сентября, среда 21:45 Удинезе 2:3 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
30 тур
2 апреля, воскресенье 13:30 Торино 2:2 Удинезе
11 тур
31 октября, понедельник 21:00 Удинезе 2:2 Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 19:00 Удинезе 1:5 Торино
17 тур
20 декабря, воскресенье 20:00 Торино 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Удинезе 3:2 Торино
7 тур
19 октября, воскресенье 17:00 Торино 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 17:00 Торино 2:0 Удинезе
16 тур
15 декабря, воскресенье 18:00 Удинезе 0:2 Торино
Италия. Серия А (2012/2013)
24 тур
10 февраля, воскресенье 18:00 Удинезе 1:0 Торино
5 тур
26 сентября, среда 22:45 Торино 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 17:00 Торино 1:0 Удинезе
6 тур
5 октября, воскресенье 17:00 Удинезе 2:0 Торино
Италия. Серия А (2007/2008)
29 тур
19 марта, среда 22:30 Торино 0:1 Удинезе
10 тур
31 октября, среда 22:30 Удинезе 2:1 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
(подробнее)
...
  • Читайте нас: 