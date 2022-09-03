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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 03 сентября 2022
Фиорентина
03.09.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
29'
К. Куаме
9'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Ювентус
83'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Л. Паредес
Замена
Ш. Журковски
️️️️
А. Барак
79'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Л. Йович
79'
78'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
А. Сандро
64'
Замена
М. Кен
️️️️
Ф. Костич
64'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
Н. Иконе
️️️️
К. Куаме
62'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Ю. Мале
62'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Н. Миленкович
54'
53'
Желтая карточка
Данило
52'
Желтая карточка
М. Локателли
46'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
А. Ди Мария
Пенальти не реализован!
Л. Йович
44'
33'
Желтая карточка
А. Сандро
ГОЛ! 1:1!
К. Куаме
Пас отдал
Р. Соттиль
29'
Желтая карточка
С. Амрабат
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Милик
Пас отдал
Ф. Костич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
4-2-2-2
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
17
Додо
14
Мале
4
Амрабат
23
Соттиль
72
Барак
9
Йович
8
Куаме
3-2-2-2-1
1
Перин
13
Данило
3
Бремер
26
Сандро
5
Локателли
5
Паредес
7
Куадрадо
22
МакКенни
11
Ди Мария
18
Костич
30
Милик
31
Миленкович
28
Мартинес
28
Мартинес
31
Миленкович
14
Мале
8
Мандрагора
8
Мандрагора
14
Мале
72
Барак
14
Журковски
14
Журковски
72
Барак
8
Куаме
93
Иконе
93
Иконе
8
Куаме
9
Йович
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Йович
26
Сандро
19
Бонуччи
19
Бонуччи
26
Сандро
11
Ди Мария
22
Де Шильо
22
Де Шильо
11
Ди Мария
7
Куадрадо
21
Миретти
21
Миретти
7
Куадрадо
5
Паредес
29
Фаджоли
29
Фаджоли
5
Паредес
18
Костич
9
Кен
9
Кен
18
Костич
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
12
Джованни Гарофани
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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