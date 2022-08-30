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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Монца
Рома - Монца: обзор матча 30 августа 2022
Рома
30.08.2022, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 0
Завершен
Монца
18'
П. Дибала
32'
П. Дибала
61'
Р. Ибаньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Монца
84'
Замена
В. Бондо
️️️️
С. Сенси
Замена
А. Белотти
️️️️
Т. Абрахам
80'
Замена
Э. Бове
️️️️
Л. Пеллегрини
80'
77'
Желтая карточка
П. Чиурриа
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Н. Залевски
66'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
П. Дибала
65'
63'
Замена
Д. Мота
️️️️
Д. Капрари
62'
Замена
Ф. Раноккья
️️️️
М. Пессина
62'
Замена
П. Чиурриа
️️️️
А. Петанья
ГОЛ! 3:0!
Р. Ибаньес
Пас отдал
Л. Пеллегрини
61'
46'
Замена
С. Молина
️️️️
Л. Марроне
40'
Желтая карточка
Марлон
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
32'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
М. Кумбула
28'
20'
Желтая карточка
Х. Мачин
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
Т. Абрахам
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Ибаньес
3
Кумбула
59
Залевски
18
Матич
2
Челик
4
Кристанте
7
Пеллегрини
18
Абрахам
21
Дибала
3-2-2-1-2
20
Ди Грегорио
4
Марлон
5
Калдирола
4
Марроне
19
Биринделли
30
Аугусто
8
Сенси
16
Мачин
32
Пессина
10
Капрари
37
Петанья
59
Залевски
37
Спинаццола
37
Спинаццола
59
Залевски
3
Кумбула
6
Смоллинг
6
Смоллинг
3
Кумбула
7
Пеллегрини
8
Бове
8
Бове
7
Пеллегрини
21
Дибала
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
21
Дибала
18
Абрахам
11
Белотти
11
Белотти
18
Абрахам
8
Сенси
38
Бондо
38
Бондо
8
Сенси
32
Пессина
10
Раноккья
10
Раноккья
32
Пессина
4
Марроне
79
Молина
79
Молина
4
Марроне
37
Петанья
26
Чиурриа
26
Чиурриа
37
Петанья
10
Капрари
46
Мота
46
Мота
10
Капрари
Остались в запасе
Рома
Монца
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Рома - Монца
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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