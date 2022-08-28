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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Эмполи
Лечче - Эмполи: обзор матча 28 августа 2022
Лечче
28.08.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
40'
Г. Стрефецца
23'
Ф. Паризи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Эмполи
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Сесай
79'
Замена
А. Бли
️️️️
Ж. Гонсалес
79'
Замена
М. Листковски
️️️️
Л. Банда
74'
73'
Замена
А. Грасси
️️️️
Л. Хендерсон
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Г. Стрефецца
69'
65'
Замена
Т. Эбуехи
️️️️
П. Стоянович
57'
Желтая карточка
П. Стоянович
56'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Ф. Бандинелли
56'
Замена
Н. Байрами
️️️️
С. Ламмерс
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
К. Бистрович
46'
ГОЛ! 1:1!
Г. Стрефецца
Пас отдал
Л. Банда
40'
Желтая карточка
Л. Банда
34'
27'
Желтая карточка
Р. Марин
23'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Паризи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Пабло Родригес
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Эмполи
31
Джан Марко Фантони
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Недим Байрами
АП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
5
Понграчич
6
Башкиротто
23
Юльманн
16
Гонсалес
8
Бистрович
19
Банда
7
Стрефецца
9
Сесай
4-3-1-2
25
Викарио
30
Стоянович
5
Де Винтер
44
Исмайли
65
Паризи
6
Хендерсон
18
Марин
23
Бандинелли
8
Бальданци
10
Сатриано
29
Ламмерс
16
Гонсалес
29
Бли
29
Бли
16
Гонсалес
8
Бистрович
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
8
Бистрович
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
19
Банда
29
Листковски
29
Листковски
19
Банда
9
Сесай
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сесай
30
Стоянович
24
Эбуехи
24
Эбуехи
30
Стоянович
23
Бандинелли
32
Хаас
32
Хаас
23
Бандинелли
6
Хендерсон
33
Грасси
33
Грасси
6
Хендерсон
29
Ламмерс
10
Байрами
10
Байрами
29
Ламмерс
Остались в запасе
Лечче
Эмполи
1
Марко Блеве
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
21
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
31
Джан Марко Фантони
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
1
Марко Блеве
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
21
Пабло Родригес
ЦФ
Остались в запасе
31
Джан Марко Фантони
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Лечче - Эмполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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