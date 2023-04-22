Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Уотфорд
Халл Сити - Уотфорд: обзор матча 22 апреля 2023
Халл Сити
22.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
25'
О. Туфан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Уотфорд
Желтая карточка
М. Эбиовей
79'
79'
Желтая карточка
Ж. Педро
Замена
Х. Симонс
️️️️
Ж. Мишель Сери
77'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
О. Туфан
77'
74'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
И. Коне
72'
Желтая карточка
И. Луза
Замена
М. Эбиовей
️️️️
А. Саядманеш
69'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
А. Траоре
69'
Желтая карточка
Л. Койл
60'
54'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Л. Бакуна
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Туфан
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
8
Гарри Воган
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Исмаэль Коне
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Альфи Тэйлор
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-1-4-2
12
Дарлоу
3
Гривз
15
МакЛафлин
2
Койл
27
Слатер
20
Элдер
11
Туфан
10
Траоре
14
Сери
8
Воган
17
Саядманеш
4-4-1-1
26
Бахман
5
Портеус
27
Кабаселе
2
Эндрюс
11
Камара
8
Коне
26
Луза
10
Бакуна
12
Сема
7
Сарр
9
Педро
14
Сери
4
Симонс
4
Симонс
14
Сери
10
Траоре
5
Доэрти
5
Доэрти
10
Траоре
11
Туфан
10
Пелкас
10
Пелкас
11
Туфан
17
Саядманеш
7
Эбиовей
7
Эбиовей
17
Саядманеш
8
Коне
22
Асприлья
22
Асприлья
8
Коне
10
Бакуна
9
Дэвис
9
Дэвис
10
Бакуна
Остались в запасе
Халл Сити
Уотфорд
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Альфи Тэйлор
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Альфи Тэйлор
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Халл Сити - Уотфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Уотфорд
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+