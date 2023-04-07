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Сандерленд - Халл Сити

07.04.2023, Пятница, 19:30 мск Англия. Чемпионшип, 40 тур Сандерленд - Халл Сити
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Матч начнется в 19:30 мск
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Матч начнется в 19:30 мск
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
23 тур
17 декабря, суббота 18:00 Халл Сити 1:1 Сандерленд
Англия. Кубок лиги (2020/2021)
1/64 финала
5 сентября, суббота 17:00 Сандерленд 0:0
(4:5)п		 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
28 тур
20 января, суббота 18:00 Сандерленд 1:0 Халл Сити
8 тур
16 сентября, суббота 17:00 Халл Сити 1:1 Сандерленд
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
36 тур
6 мая, суббота 17:00 Халл Сити 0:2 Сандерленд
12 тур
19 ноября, суббота 18:00 Сандерленд 3:0 Халл Сити
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
28 тур
3 марта, вторник 22:45 Халл Сити 1:1 Сандерленд
18 тур
26 декабря, пятница 18:00 Сандерленд 1:3 Халл Сити
Англия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
9 марта, воскресенье 18:00 Халл Сити 3:0 Сандерленд
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 19:00 Сандерленд 0:2 Халл Сити
10 тур
2 ноября, суббота 19:00 Халл Сити 1:0 Сандерленд
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
36 тур
24 апреля, суббота 18:00 Халл Сити 0:1 Сандерленд
5 тур
12 сентября, суббота 18:00 Сандерленд 4:1 Халл Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
18 апреля, суббота 18:00 Сандерленд 1:0 Халл Сити
18 тур
20 декабря, суббота 18:00 Халл Сити 1:4 Сандерленд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бернли 36 23 11 2 71:28 +43 80
2. Шеффилд Юнайтед 36 20 7 9 56:32 +24 67
3. Мидлсбро 37 19 7 11 65:42 +23 64
4. Лутон Таун 36 16 12 8 44:34 +10 60
5. Миллуолл 37 17 9 11 48:39 +9 60
6. Блэкберн 36 18 4 14 41:41 0 58
7. Норвич Сити 36 16 7 13 51:40 +11 55
8. Вест Бромвич 36 15 9 12 46:38 +8 54
9. Ковентри 37 14 12 11 43:36 +7 54
10. Уотфорд 37 14 12 11 44:39 +5 54
11. Престон 37 14 11 12 34:39 -5 53
12. Сандерленд 36 14 10 12 51:43 +8 52
13. Бристоль Сити 36 12 12 12 45:43 +2 48
14. Сток Сити 37 13 8 16 48:45 +3 47
15. Халл Сити 36 12 10 14 41:49 -8 46
16. Рединг 36 13 5 18 38:55 -17 44
17. Суонси 37 11 10 16 49:57 -8 43
18. Бирмингем 37 11 9 17 41:50 -9 42
19. КПР 37 11 9 17 38:58 -20 42
20. Ротерхэм 37 9 13 15 41:51 -10 40
21. Кардифф 36 10 8 18 27:40 -13 38
22. Блэкпул 37 8 11 18 39:54 -15 35
23. Уиган 37 7 12 18 32:58 -26 33
24. Хаддерсфилд 36 8 8 20 30:52 -22 32
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