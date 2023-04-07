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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Бернли
Мидлсбро - Бернли: обзор матча 07 апреля 2023
Мидлсбро
07.04.2023, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
48'
Ч. Акпом (П)
12'
Э. Барнс
66'
К. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Бернли
90'
+4
Желтая карточка
М. Обафеми
86'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Н. Телла
79'
Замена
Д. Корк
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Замена
М. Форсс
️️️️
Х. Хакни
77'
Замена
М. Крукс
️️️️
К. Арчер
69'
66'
ГОЛ! 1:2!
К. Робертс
Пас отдал
Н. Телла
55'
Замена
Витиньо
️️️️
А. Зарури
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Акпом
48'
Желтая карточка
Х. Хакни
38'
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барнс
Пас отдал
Д. Браунхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
2-5-1-2
1
Стеффен
17
МакНэйр
2
Смит
3
Гилс
16
Хаусон
30
Хакни
8
МакГри
26
Ленихэн
21
Рэмзи
9
Арчер
29
Акпом
4-3-2-1
49
Мурич
14
Робертс
2
Аль-Дахил
5
Байер
22
Матсен
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
24
Каллен
23
Телла
21
Зарури
35
Барнс
9
Арчер
25
Крукс
25
Крукс
9
Арчер
30
Хакни
88
Форсс
88
Форсс
30
Хакни
21
Зарури
2
Витиньо
2
Витиньо
21
Зарури
7
Гудмундссон
4
Корк
4
Корк
7
Гудмундссон
23
Телла
21
Обафеми
21
Обафеми
23
Телла
Остались в запасе
Мидлсбро
Бернли
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
14
Мануэль Бенсон
ПВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
10
Скотт Твайн
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
Остались в запасе
14
Мануэль Бенсон
ПВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
10
Скотт Твайн
АП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Мидлсбро - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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