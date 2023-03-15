Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Бернли
Халл Сити - Бернли: обзор матча 15 марта 2023
Халл Сити
15.03.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 3
Завершен
Бернли
90+4'
О. Туфан
43'
Н. Телла
59'
Н. Телла
73'
Н. Телла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Бернли
ГОЛ! 1:3!
О. Туфан
90'
+4
87'
Замена
Л. Фостер
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
82'
Желтая карточка
Я. Матсен
77'
Замена
М. Обафеми
️️️️
Н. Телла
Замена
Р. Лонгман
️️️️
А. Саядманеш
74'
73'
ГОЛ! 0:3!
Н. Телла
70'
Замена
М. Бенсон
️️️️
А. Зарури
70'
Замена
Д. Корк
️️️️
Витиньо
70'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Х. Экдаль
Замена
О. Туфан
️️️️
А. Траоре
63'
Замена
Д. Гривз
️️️️
К. Элдер
63'
59'
ГОЛ! 0:2!
Н. Телла
Пас отдал
Я. Матсен
57'
Желтая карточка
Х. Экдаль
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Л. Койл
52'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Д. Пелкас
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Н. Телла
Пас отдал
Х. Экдаль
Желтая карточка
Д. Пелкас
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Дарлоу
5
Джонс
15
МакЛафлин
2
Койл
27
Слатер
20
Элдер
10
Траоре
14
Сери
10
Пелкас
7
Эбиовей
17
Саядманеш
3-2-2-2-1
49
Мурич
2
Витиньо
18
Экдаль
5
Байер
14
Робертс
22
Матсен
7
Гудмундссон
24
Каллен
23
Телла
21
Зарури
35
Барнс
20
Элдер
3
Гривз
3
Гривз
20
Элдер
10
Траоре
11
Туфан
11
Туфан
10
Траоре
2
Койл
5
Доэрти
5
Доэрти
2
Койл
17
Саядманеш
47
Лонгман
47
Лонгман
17
Саядманеш
10
Пелкас
19
Эступиньян
19
Эступиньян
10
Пелкас
21
Зарури
14
Бенсон
14
Бенсон
21
Зарури
18
Экдаль
18
Тэйлор
18
Тэйлор
18
Экдаль
2
Витиньо
4
Корк
4
Корк
2
Витиньо
7
Гудмундссон
9
Фостер
9
Фостер
7
Гудмундссон
23
Телла
21
Обафеми
21
Обафеми
23
Телла
Остались в запасе
Халл Сити
Бернли
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Халл Сити - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Бернли
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+