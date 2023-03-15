Введите ваш ник на сайте

Блэкберн - Рединг

15.03.2023, Среда, 22:45 мск Англия. Чемпионшип, 37 тур Блэкберн - Рединг
...
Матч начнется в 22:45 мск
П1
1.75
Х
3.55
П2
5.1
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
...
Матч начнется в 22:45 мск
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
4 тур
17 августа, среда 22:00 Рединг 3:0 Блэкберн
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
39 тур
19 марта, суббота 18:00 Рединг 1:0 Блэкберн
14 тур
23 октября, суббота 17:00 Блэкберн 2:0 Рединг
Англия. Чемпионшип (2020/2021)
34 тур
2 марта, вторник 23:00 Рединг 1:0 Блэкберн
8 тур
27 октября, вторник 22:45 Блэкберн 2:4 Рединг
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
45 тур
18 июля, суббота 17:00 Блэкберн 4:3 Рединг
8 тур
21 сентября, суббота 17:00 Рединг 1:2 Блэкберн
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
32 тур
13 февраля, среда 23:00 Рединг 2:1 Блэкберн
4 тур
22 августа, среда 21:45 Блэкберн 2:2 Рединг
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
40 тур
4 апреля, вторник 22:00 Рединг 3:1 Блэкберн
22 тур
17 декабря, суббота 18:00 Блэкберн 2:3 Рединг
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
46 тур
7 мая, суббота 14:30 Блэкберн 3:1 Рединг
22 тур
20 декабря, воскресенье 18:00 Рединг 1:0 Блэкберн
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
42 тур
11 апреля, суббота 17:00 Рединг 0:0 Блэкберн
15 тур
1 ноября, суббота 18:00 Блэкберн 3:1 Рединг
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
32 тур
22 февраля, суббота 19:00 Рединг 0:1 Блэкберн
16 тур
23 ноября, суббота 19:00 Блэкберн 0:0 Рединг
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
32 тур
29 марта, суббота 18:00 Рединг 0:0 Блэкберн
10 тур
20 октября, суббота 18:00 Блэкберн 4:2 Рединг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бернли 36 23 11 2 71:28 +43 80
2. Шеффилд Юнайтед 36 20 7 9 56:32 +24 67
3. Мидлсбро 37 19 7 11 65:42 +23 64
4. Лутон Таун 36 16 12 8 44:34 +10 60
5. Миллуолл 37 17 9 11 48:39 +9 60
6. Блэкберн 36 18 4 14 41:41 0 58
7. Норвич Сити 36 16 7 13 51:40 +11 55
8. Вест Бромвич 36 15 9 12 46:38 +8 54
9. Ковентри 37 14 12 11 43:36 +7 54
10. Уотфорд 37 14 12 11 44:39 +5 54
11. Престон 37 14 11 12 34:39 -5 53
12. Сандерленд 36 14 10 12 51:43 +8 52
13. Бристоль Сити 36 12 12 12 45:43 +2 48
14. Сток Сити 37 13 8 16 48:45 +3 47
15. Халл Сити 36 12 10 14 41:49 -8 46
16. Рединг 36 13 5 18 38:55 -17 44
17. Суонси 37 11 10 16 49:57 -8 43
18. Бирмингем 37 11 9 17 41:50 -9 42
19. КПР 37 11 9 17 38:58 -20 42
20. Ротерхэм 37 9 13 15 41:51 -10 40
21. Кардифф 36 10 8 18 27:40 -13 38
22. Блэкпул 37 8 11 18 39:54 -15 35
23. Уиган 37 7 12 18 32:58 -26 33
24. Хаддерсфилд 36 8 8 20 30:52 -22 32
...
  • Читайте нас: 