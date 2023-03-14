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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Бирмингем Сити
Уотфорд - Бирмингем Сити: обзор матча 14 марта 2023
Уотфорд
14.03.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
3 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
6'
И. Луза
16'
К. Дэвис
74'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Бирмингем Сити
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Ж. Педро
81'
81'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
А. Меджбри
80'
Желтая карточка
Х. Дин
80'
Замена
Э. Чанг
️️️️
Л. Юткевич
80'
Замена
М. Робертс
️️️️
Х. Дин
ГОЛ! 3:0!
Б. Ассомбалонга
74'
66'
Желтая карточка
К. Лонг
Замена
М. Гаспар
️️️️
Ж. Нгакия
66'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
К. Дэвис
66'
61'
Желтая карточка
Л. Юткевич
Желтая карточка
К. Дэвис
52'
46'
Замена
С. Хоган
️️️️
Р. Хадра
46'
Замена
Д. Холл
️️️️
Т. Чон
ГОЛ! 2:0!
К. Дэвис
Пас отдал
И. Луза
16'
ГОЛ! 1:0!
И. Луза
Пас отдал
К. Сема
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Исмаэль Коне
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
28
Аннибал Меджбри
АП
19
Тахит Чон
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
9
Энрике Араужо
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
33
Джордж Холл
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-4-2
26
Бахман
5
Портеус
20
Кэткарт
29
Худт
2
Нгакия
12
Сема
26
Луза
10
Бакуна
8
Коне
9
Педро
9
Дэвис
4-1-3-2
26
Радди
13
Лонг
6
Трасти
2
Колен
6
Дин
5
Белик
19
Чон
28
Меджбри
10
Грэм
10
Юткевич
30
Хадра
2
Нгакия
2
Гаспар
2
Гаспар
2
Нгакия
9
Педро
22
Асприлья
22
Асприлья
9
Педро
9
Дэвис
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
9
Дэвис
6
Дин
4
Робертс
4
Робертс
6
Дин
10
Юткевич
20
Чанг
20
Чанг
10
Юткевич
19
Чон
33
Холл
33
Холл
19
Чон
28
Меджбри
8
Джеймс
8
Джеймс
28
Меджбри
30
Хадра
25
Хоган
25
Хоган
30
Хадра
Остались в запасе
Уотфорд
Бирмингем Сити
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Уотфорд - Бирмингем Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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