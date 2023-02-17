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Кардифф - Рединг

17.02.2023, Пятница, 23:00 мск Англия. Чемпионшип, 33 тур Кардифф - Рединг
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
2 тур
6 августа, суббота 17:00 Рединг 2:1 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
41 тур
9 апреля, суббота 17:00 Рединг 1:2 Кардифф
11 тур
2 октября, суббота 17:00 Кардифф 0:1 Рединг
Англия. Чемпионшип (2020/2021)
42 тур
16 апреля, пятница 20:00 Рединг 1:1 Кардифф
3 тур
26 сентября, суббота 17:00 Кардифф 1:2 Рединг
Англия. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
4 февраля, вторник 22:45 Кардифф 2:2
(1:4)п		 Рединг
1/16 финала
25 января, суббота 18:00 Рединг 1:1 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
30 тур
31 января, пятница 22:45 Кардифф 1:1 Рединг
3 тур
18 августа, воскресенье 14:00 Рединг 3:0 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
46 тур
6 мая, воскресенье 14:30 Кардифф 0:0 Рединг
21 тур
11 декабря, понедельник 23:00 Рединг 2:2 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
28 тур
28 января, суббота 18:00 Рединг 2:1 Кардифф
5 тур
27 августа, суббота 17:00 Кардифф 0:1 Рединг
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
38 тур
19 марта, суббота 18:00 Рединг 1:1 Кардифф
16 тур
7 ноября, суббота 18:00 Кардифф 2:0 Рединг
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
40 тур
4 апреля, суббота 17:00 Рединг 1:1 Кардифф
18 тур
21 ноября, пятница 22:45 Кардифф 2:1 Рединг
Англия. Кубок (2014/2015)
4 раунд
24 января, суббота 18:00 Кардифф 1:2 Рединг
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
25 тур
2 января, понедельник 19:00 Кардифф 3:1 Рединг
17 тур
19 ноября, суббота 19:00 Рединг 1:2 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 17 мая, вторник 22:45 Кардифф 0:3 Рединг
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 13 мая, пятница 22:45 Рединг 0:0 Кардифф
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
29 тур
1 февраля, вторник 22:45 Кардифф 2:2 Рединг
16 тур
10 ноября, среда 23:00 Рединг 1:1 Кардифф
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
43 тур
10 апреля, суббота 18:00 Кардифф 0:0 Рединг
7 тур
16 сентября, среда 23:00 Рединг 0:1 Кардифф
Англия. Кубок (2008/2009)
1/32 финала
3 января, суббота 18:00 Кардифф 2:0 Рединг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бернли 36 23 11 2 71:28 +43 80
2. Шеффилд Юнайтед 36 20 7 9 56:32 +24 67
3. Мидлсбро 37 19 7 11 65:42 +23 64
4. Лутон Таун 36 16 12 8 44:34 +10 60
5. Миллуолл 37 17 9 11 48:39 +9 60
6. Блэкберн 36 18 4 14 41:41 0 58
7. Норвич Сити 36 16 7 13 51:40 +11 55
8. Вест Бромвич 36 15 9 12 46:38 +8 54
9. Ковентри 37 14 12 11 43:36 +7 54
10. Уотфорд 37 14 12 11 44:39 +5 54
11. Престон 37 14 11 12 34:39 -5 53
12. Сандерленд 36 14 10 12 51:43 +8 52
13. Бристоль Сити 36 12 12 12 45:43 +2 48
14. Сток Сити 37 13 8 16 48:45 +3 47
15. Халл Сити 36 12 10 14 41:49 -8 46
16. Рединг 36 13 5 18 38:55 -17 44
17. Суонси 37 11 10 16 49:57 -8 43
18. Бирмингем 37 11 9 17 41:50 -9 42
19. КПР 37 11 9 17 38:58 -20 42
20. Ротерхэм 37 9 13 15 41:51 -10 40
21. Кардифф 36 10 8 18 27:40 -13 38
22. Блэкпул 37 8 11 18 39:54 -15 35
23. Уиган 37 7 12 18 32:58 -26 33
24. Хаддерсфилд 36 8 8 20 30:52 -22 32
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