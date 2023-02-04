Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Бернли
Норвич Сити - Бернли: обзор матча 04 февраля 2023
Норвич Сити
04.02.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 3
Завершен
Бернли
8'
А. Зарури
54'
Витиньо
60'
Х. Экдаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Бернли
Желтая карточка
А. Айда
86'
Желтая карточка
М. Нуньес
83'
79'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Х. Экдаль
73'
Замена
Л. Фостер
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Замена
Х. Цолис
️️️️
К. Доуэлл
72'
Замена
М. Нуньес
️️️️
О. Эрнандес
61'
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
61'
60'
ГОЛ! 0:3!
Х. Экдаль
Пас отдал
Я. Матсен
54'
ГОЛ! 0:2!
Витиньо
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
54'
Замена
Витиньо
️️️️
Н. Телла
45'
Желтая карточка
К. Робертс
Желтая карточка
К. Доуэлл
42'
40'
Желтая карточка
Э. Барнс
29'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
Желтая карточка
Э. Омобамиделе
16'
Желтая карточка
Д. Яннулис
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Зарури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Бернли
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Витиньо
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
9
Лайл Фостер
ЦФ
4-2-2-2
23
Крул
13
Яннулис
4
Хэнли
12
Омобамиделе
3
Ааронс
8
Сара
23
МакЛин
26
Доуэлл
11
Эрнандес
9
Сарджент
20
Пукки
4-3-2-1
1
Пикок-Фаррел
14
Робертс
18
Экдаль
5
Байер
22
Матсен
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
24
Каллен
23
Телла
21
Зарури
35
Барнс
11
Эрнандес
32
Нуньес
32
Нуньес
11
Эрнандес
26
Доуэлл
17
Цолис
17
Цолис
26
Доуэлл
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
18
Экдаль
18
Тэйлор
18
Тэйлор
18
Экдаль
23
Телла
2
Витиньо
2
Витиньо
23
Телла
7
Гудмундссон
9
Фостер
9
Фостер
7
Гудмундссон
Остались в запасе
Норвич Сити
Бернли
23
Майкл МакГоверн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Давид Вагнер
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
11
Маркиньос
ПВ
Остались в запасе
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Норвич Сити - Бернли
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Бернли
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+