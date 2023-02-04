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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Сандерленд
Миллуолл - Сандерленд: обзор матча 04 февраля 2023
Миллуолл
04.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
60'
Д. Купер
81'
Д. Киркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Сандерленд
89'
Замена
А. Ба
️️️️
Д. Гелхардт
85'
Замена
П. Эква
️️️️
Э. Мишу
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Д. Хонимэн
84'
Замена
О. Бурк
️️️️
Т. Брэдшоу
84'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
81'
81'
ГОЛ! 1:1!
Д. Киркин
Пас отдал
А. Притчард
67'
Замена
Д. Киркин
️️️️
А. Алезе
63'
Замена
А. Притчард
️️️️
Д. Кларк
ГОЛ! 1:0!
Д. Купер
60'
52'
Желтая карточка
Т. Хьюм
Замена
Д. Уотмор
️️️️
М. Беннетт
46'
Желтая карточка
М. Беннетт
37'
Желтая карточка
Д. Купер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
17
Пьер Эква
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
4-3-1-2
25
Лонг
4
Крессуэлл
5
Купер
3
Уоллес
20
МакНамара
10
Хонимэн
6
Сэйвилл
16
Митчелл
9
Флемминг
10
Беннетт
9
Брэдшоу
4-2-3-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
5
Баллард
34
Алезе
23
Батт
6
Нил
16
Робертс
47
Кларк
20
Мишу
16
Диалло
11
Гелхардт
10
Хонимэн
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
10
Хонимэн
9
Брэдшоу
7
Бурк
7
Бурк
9
Брэдшоу
10
Беннетт
20
Уотмор
20
Уотмор
10
Беннетт
11
Гелхардт
31
Ба
31
Ба
11
Гелхардт
20
Мишу
17
Эква
17
Эква
20
Мишу
34
Алезе
19
Киркин
19
Киркин
34
Алезе
47
Кларк
10
Притчард
10
Притчард
47
Кларк
Остались в запасе
Миллуолл
Сандерленд
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Миллуолл - Сандерленд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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