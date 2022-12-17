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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Сандерленд
Халл Сити - Сандерленд: обзор матча 17 декабря 2022
Халл Сити
17.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
82'
О. Туфан
74'
Р. Стюарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Сандерленд
90'
+3
Желтая карточка
Л. Гуч
85'
Замена
А. Ба
️️️️
А. Диалло
ГОЛ! 1:1!
О. Туфан
82'
Замена
Х. Вейл
️️️️
Ш. МакЛафлин
81'
Замена
Д. Синик
️️️️
Л. Койл
76'
74'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стюарт
Пас отдал
П. Робертс
Замена
О. Туфан
️️️️
Т. Смит
71'
61'
Замена
П. Робертс
️️️️
Д. Кларк
60'
Замена
Р. Стюарт
️️️️
Э. Симмс
60'
Замена
Д. Киркин
️️️️
А. Алезе
59'
Красная карточка
Э. Эмблтон
Желтая карточка
Д. Гривз
36'
14'
Замена
Д. Баллард
️️️️
Д. Батт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Каллум Элдер
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
20
Харви Вейл
АП
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
31
Росс Стюарт
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Ингрэм
29
Кристи
15
МакЛафлин
3
Гривз
2
Койл
27
Слатер
14
Сери
18
Вудс
47
Лонгман
29
Смит
19
Эступиньян
3-3-2-2
22
Паттерсон
23
Батт
34
Алезе
30
Эванс
44
Эмблтон
13
О'Найен
6
Нил
16
Диалло
47
Кларк
7
Гуч
9
Симмс
29
Смит
11
Туфан
11
Туфан
29
Смит
15
МакЛафлин
20
Вейл
20
Вейл
15
МакЛафлин
2
Койл
70
Синик
70
Синик
2
Койл
23
Батт
5
Баллард
5
Баллард
23
Батт
16
Диалло
31
Ба
31
Ба
16
Диалло
34
Алезе
19
Киркин
19
Киркин
34
Алезе
47
Кларк
16
Робертс
16
Робертс
47
Кларк
9
Симмс
31
Стюарт
31
Стюарт
9
Симмс
Остались в запасе
Халл Сити
Сандерленд
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Халл Сити - Сандерленд
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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