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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Мидлсбро
Бернли - Мидлсбро: обзор матча 17 декабря 2022
Бернли
17.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 1
Завершен
Мидлсбро
60'
М. Бенсон
67'
М. Бенсон
72'
Д. Хаусон (АГ)
49'
Д. Уотмор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Мидлсбро
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
С. Твайн
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ленихэн
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
90'
Красная карточка
К. Робертс
89'
89'
Пенальти не реализован!
Ч. Акпом
Замена
С. Твайн
️️️️
Д. Корк
89'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Д. Родригес
87'
Замена
Э. Барнс
️️️️
М. Бенсон
76'
Желтая карточка
Д. Корк
75'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Д. Хаусон
72'
72'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Р. МакГри
ГОЛ! 2:1!
М. Бенсон
67'
ГОЛ! 1:1!
М. Бенсон
Пас отдал
Л. Байер
60'
58'
Желтая карточка
З. Стеффен
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уотмор
46'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
М. Форсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
4-4-1-1
49
Мурич
22
Матсен
5
Байер
4
Харвуд-Беллис
14
Робертс
8
Браунхилл
4
Корк
24
Каллен
7
Гудмундссон
14
Бенсон
16
Родригес
2-5-1-2
1
Стеффен
2
Смит
23
Фрай
26
Ленихэн
8
МакГри
16
Хаусон
30
Хакни
3
Гилс
25
Джонс
29
Акпом
88
Форсс
Твайн
18
Тэйлор
18
Тэйлор
Твайн
16
Родригес
22
Бастьен
22
Бастьен
16
Родригес
4
Корк
10
Твайн
10
Твайн
4
Корк
7
Гудмундссон
21
Чурлинов
21
Чурлинов
7
Гудмундссон
14
Бенсон
35
Барнс
35
Барнс
14
Бенсон
8
МакГри
9
Муньис
9
Муньис
8
МакГри
88
Форсс
20
Уотмор
20
Уотмор
88
Форсс
Остались в запасе
Бернли
Мидлсбро
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Бернли - Мидлсбро
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
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