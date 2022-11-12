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Вест Бромвич - Сток Сити

12.11.2022, Суббота, 18:00 мск Англия. Чемпионшип, 21 тур Вест Бромвич - Сток Сити
Англия. Чемпионшип (2021/2022)
41 тур
9 апреля, суббота 17:00 Вест Бромвич 1:3 Сток Сити
11 тур
1 октября, пятница 21:45 Сток Сити 1:0 Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
28 тур
20 января, понедельник 23:00 Вест Бромвич 0:1 Сток Сити
15 тур
4 ноября, понедельник 23:00 Сток Сити 0:2 Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
31 тур
9 февраля, суббота 20:30 Сток Сити 0:1 Вест Бромвич
6 тур
1 сентября, суббота 17:00 Вест Бромвич 2:1 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
23 декабря, суббота 18:00 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич
3 тур
27 августа, воскресенье 15:30 Вест Бромвич 1:1 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
4 февраля, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:0 Сток Сити
6 тур
24 сентября, суббота 17:00 Сток Сити 1:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
2 января, суббота 18:00 Вест Бромвич 2:1 Сток Сити
4 тур
29 августа, суббота 17:00 Сток Сити 0:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
29 тур
14 марта, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:0 Сток Сити
19 тур
28 декабря, воскресенье 18:00 Сток Сити 2:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Вест Бромвич 1:2 Сток Сити
8 тур
19 октября, суббота 18:00 Сток Сити 0:0 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
16 марта, суббота 19:00 Сток Сити 0:0 Вест Бромвич
15 тур
1 декабря, суббота 19:00 Вест Бромвич 0:1 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
22 тур
21 января, суббота 19:00 Сток Сити 1:2 Вест Бромвич
3 тур
28 августа, воскресенье 18:00 Вест Бромвич 0:1 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
28 февраля, понедельник 23:00 Сток Сити 1:1 Вест Бромвич
14 тур
20 ноября, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:3 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
31 тур
4 апреля, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:2 Сток Сити
14 тур
22 ноября, суббота 18:00 Сток Сити 1:0 Вест Бромвич
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бернли 36 23 11 2 71:28 +43 80
2. Шеффилд Юнайтед 36 20 7 9 56:32 +24 67
3. Мидлсбро 37 19 7 11 65:42 +23 64
4. Лутон Таун 36 16 12 8 44:34 +10 60
5. Миллуолл 37 17 9 11 48:39 +9 60
6. Блэкберн 36 18 4 14 41:41 0 58
7. Норвич Сити 36 16 7 13 51:40 +11 55
8. Вест Бромвич 36 15 9 12 46:38 +8 54
9. Ковентри 37 14 12 11 43:36 +7 54
10. Уотфорд 37 14 12 11 44:39 +5 54
11. Престон 37 14 11 12 34:39 -5 53
12. Сандерленд 36 14 10 12 51:43 +8 52
13. Бристоль Сити 36 12 12 12 45:43 +2 48
14. Сток Сити 37 13 8 16 48:45 +3 47
15. Халл Сити 36 12 10 14 41:49 -8 46
16. Рединг 36 13 5 18 38:55 -17 44
17. Суонси 37 11 10 16 49:57 -8 43
18. Бирмингем 37 11 9 17 41:50 -9 42
19. КПР 37 11 9 17 38:58 -20 42
20. Ротерхэм 37 9 13 15 41:51 -10 40
21. Кардифф 36 10 8 18 27:40 -13 38
22. Блэкпул 37 8 11 18 39:54 -15 35
23. Уиган 37 7 12 18 32:58 -26 33
24. Хаддерсфилд 36 8 8 20 30:52 -22 32
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