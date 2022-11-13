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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Блэкберн
Бернли - Блэкберн: обзор матча 13 ноября 2022
Бернли
13.11.2022, воскресенье, 15:30
Англия. Чемпионшип, 21 тур
3 : 0
Завершен
Блэкберн
55'
Э. Барнс
73'
А. Зарури
81'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Блэкберн
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
А. Зарури
87'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Я. Матсен
82'
ГОЛ! 3:0!
Э. Барнс
81'
76'
Замена
Б. Дак
️️️️
Л. Трэвис
ГОЛ! 2:0!
А. Зарури
73'
Замена
Н. Телла
️️️️
М. Бенсон
71'
69'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Д. Гаррет
Желтая карточка
Д. Корк
61'
ГОЛ! 1:0!
Э. Барнс
Пас отдал
А. Зарури
55'
53'
Замена
Д. Вейл
️️️️
С. Галлахер
42'
Желтая карточка
Л. Трэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Клинтон Мола
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
4-3-2-1
49
Мурич
22
Матсен
4
Харвуд-Беллис
5
Байер
2
Витиньо
8
Браунхилл
4
Корк
24
Каллен
21
Зарури
14
Бенсон
35
Барнс
4-2-1-1-2
1
Камински
2
Бриттан
5
Хайам
27
Трэвис
4
Айяла
30
Гаррет
6
Мола
23
Мортон
22
Бреретон
20
Галлахер
26
Хеджс
22
Матсен
18
Тэйлор
18
Тэйлор
22
Матсен
21
Зарури
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
21
Зарури
14
Бенсон
23
Телла
23
Телла
14
Бенсон
30
Гаррет
6
Бакли
6
Бакли
30
Гаррет
27
Трэвис
23
Дак
23
Дак
27
Трэвис
20
Галлахер
27
Вейл
27
Вейл
20
Галлахер
Остались в запасе
Бернли
Блэкберн
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
24
Тирис Долан
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Коннор Робертс
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
24
Тирис Долан
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Бернли - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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