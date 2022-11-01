Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Мидлсбро
Халл Сити - Мидлсбро: обзор матча 01 ноября 2022
Халл Сити
01.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 3
Завершен
Мидлсбро
60'
С. Кристи
30'
Ч. Акпом
63'
Т. Фигейреду (АГ)
80'
С. Кристи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Мидлсбро
90'
+2
Замена
А. Дейкстел
️️️️
И. Джонс
90'
+2
Замена
А. Моуатт
️️️️
Х. Хакни
86'
Желтая карточка
И. Джонс
84'
Замена
М. Крукс
️️️️
Р. МакГри
Желтая карточка
Т. Фигейреду
81'
80'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
С. Кристи
Замена
Р. Лонгман
️️️️
О. Туфан
80'
Замена
Л. Койл
️️️️
Б. Флеминг
73'
71'
Замена
Р. Муньис
️️️️
М. Форсс
63'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Т. Фигейреду
ГОЛ! 1:1!
С. Кристи
Пас отдал
Г. Доэрти
60'
Замена
Д. Синик
️️️️
Р. Вудс
55'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Р. Слатер
55'
30'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Акпом
6'
Желтая карточка
Т. Смит
5'
Желтая карточка
Х. Хакни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
8
Райли МакГри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-1-4-2
1
Бакстер
29
Кристи
2
Фигейреду
24
Гривз
27
Слатер
11
Туфан
18
Вудс
5
Доэрти
14
Сери
19
Флеминг
19
Эступиньян
2-5-1-2
1
Стеффен
2
Смит
23
Фрай
8
МакГри
26
Ленихэн
16
Хаусон
30
Хакни
3
Гилс
25
Джонс
88
Форсс
29
Акпом
19
Флеминг
2
Койл
2
Койл
19
Флеминг
27
Слатер
10
Пелкас
10
Пелкас
27
Слатер
18
Вудс
70
Синик
70
Синик
18
Вудс
11
Туфан
47
Лонгман
47
Лонгман
11
Туфан
25
Джонс
2
Дейкстел
2
Дейкстел
25
Джонс
30
Хакни
20
Моуатт
20
Моуатт
30
Хакни
8
МакГри
25
Крукс
25
Крукс
8
МакГри
88
Форсс
9
Муньис
9
Муньис
88
Форсс
Остались в запасе
Халл Сити
Мидлсбро
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Халл Сити - Мидлсбро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Мидлсбро
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+