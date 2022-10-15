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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Норвич Сити
Уотфорд - Норвич Сити: обзор матча 15 октября 2022
Уотфорд
15.10.2022, суббота, 21:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
18'
И. Луза
31'
К. Дэвис
45'
Д. Сарджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Норвич Сити
Замена
С. Калу
️️️️
И. Сарр
90'
+5
90'
+1
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Э. Омобамиделе
Замена
Э. Кайембе
️️️️
К. Дэвис
87'
82'
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
М. Ааронс
Желтая карточка
К. Кэткарт
74'
73'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
К. Доуэлл
Замена
Ж. Педро
️️️️
Я. Асприлья
63'
46'
Замена
Г. Сара
️️️️
М. Нуньес
46'
Замена
А. Хэйден
️️️️
Л. Гиббс
45'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сарджент
Пас отдал
К. Доуэлл
43'
Желтая карточка
М. Ааронс
ГОЛ! 2:0!
К. Дэвис
Пас отдал
Я. Асприлья
31'
ГОЛ! 1:0!
И. Луза
Пас отдал
И. Сарр
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
3-4-2-1
26
Бахман
11
Камара
20
Кэткарт
5
Троост-Эконг
12
Сема
8
Чодури
26
Луза
32
Гослинг
22
Асприлья
7
Сарр
9
Дэвис
4-3-1-2
1
Ганн
3
Бирам
12
Омобамиделе
4
Хэнли
3
Ааронс
32
Нуньес
20
Гиббс
23
МакЛин
26
Доуэлл
9
Сарджент
20
Пукки
9
Дэвис
39
Кайембе
39
Кайембе
9
Дэвис
7
Сарр
90
Калу
90
Калу
7
Сарр
22
Асприлья
9
Педро
9
Педро
22
Асприлья
20
Гиббс
14
Хэйден
14
Хэйден
20
Гиббс
32
Нуньес
8
Сара
8
Сара
32
Нуньес
12
Омобамиделе
21
Рэмзи
21
Рэмзи
12
Омобамиделе
3
Ааронс
10
Кантвелл
10
Кантвелл
3
Ааронс
26
Доуэлл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
26
Доуэлл
Остались в запасе
Уотфорд
Норвич Сити
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
23
Тим Крул
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Уотфорд - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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