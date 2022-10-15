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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Блэкберн
Мидлсбро - Блэкберн: обзор матча 15 октября 2022
Мидлсбро
15.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 2
Завершен
Блэкберн
45+1'
Д. Уотмор
4'
Д. Ленихэн (АГ)
17'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Блэкберн
90'
+5
Желтая карточка
Т. Долан
Желтая карточка
П. МакНэйр
90'
+5
85'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Б. Бреретон
77'
Желтая карточка
Т. Камински
Замена
Р. МакГри
️️️️
Х. Хакни
76'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Д. Уотмор
67'
Замена
М. Бола
️️️️
Р. Муньис
67'
Замена
М. Форсс
️️️️
Р. Гилс
67'
65'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
А. Уортон
64'
Замена
Т. Долан
️️️️
С. Галлахер
51'
Желтая карточка
Т. Мортон
Замена
И. Джонс
️️️️
А. Дейкстел
46'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уотмор
Пас отдал
Д. Хаусон
45'
+1
27'
Желтая карточка
Л. Трэвис
Желтая карточка
Р. Муньис
27'
17'
ГОЛ! 0:2!
С. Галлахер
Пас отдал
Д. Хайам
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Ленихэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
30
Хэйден Хакни
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
20
Адам Уортон
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
3-5-2
1
Стеффен
17
МакНэйр
23
Фрай
2
Дейкстел
3
Гилс
26
Ленихэн
25
Крукс
16
Хаусон
30
Хакни
20
Уотмор
9
Муньис
3-2-2-1-1
1
Камински
5
Хайам
4
Филлипс
16
Уортон
2
Бриттан
3
Пикеринг
20
Уортон
23
Мортон
22
Бреретон
20
Галлахер
9
Муньис
16
Бола
16
Бола
9
Муньис
30
Хакни
8
МакГри
8
МакГри
30
Хакни
2
Дейкстел
25
Джонс
25
Джонс
2
Дейкстел
20
Уотмор
29
Акпом
29
Акпом
20
Уотмор
3
Гилс
88
Форсс
88
Форсс
3
Гилс
20
Уортон
11
Шмодикс
11
Шмодикс
20
Уортон
20
Галлахер
24
Долан
24
Долан
20
Галлахер
22
Бреретон
26
Хеджс
26
Хеджс
22
Бреретон
Остались в запасе
Мидлсбро
Блэкберн
1
Лайам Робертс
ВР
2
Том Смит
ПЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
2
Том Смит
ПЗ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Мидлсбро - Блэкберн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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