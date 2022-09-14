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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Сандерленд
Рединг - Сандерленд: обзор матча 14 сентября 2022
Рединг
14.09.2022, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 10 тур
0 : 3
Завершен
Сандерленд
39'
П. Робертс
41'
П. Робертс
69'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Сандерленд
Замена
М. Крейг
️️️️
Л. Жоао
85'
73'
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Притчард
73'
Замена
Д. Матете
️️️️
П. Робертс
Желтая карточка
Э. Идом
71'
69'
ГОЛ! 0:3!
Д. Кларк
Пас отдал
Д. Нил
Замена
Я. Мейте
️️️️
С. Хатчинсон
65'
62'
Желтая карточка
А. Алезе
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
М. Лум
46'
41'
ГОЛ! 0:2!
П. Робертс
Пас отдал
Э. Эмблтон
39'
ГОЛ! 0:1!
П. Робертс
Пас отдал
Э. Эмблтон
37'
Замена
Э. Эмблтон
️️️️
Э. Симмс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Джо Ламли
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
21
Мамаду Лум
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
5
Сэм Хатчинсон
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Рединг
1
Дин Бузанис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
11
Яку Мейте
ЦП
14
Майкл Крейг
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
43
Леон Даяку
ЦФ
28
Джей Матете
ЦФ
3-1-4-2
1
Ламли
12
Холмс
26
Макинтайр
17
Идом
21
Лум
29
Хендрик
30
Хойлетт
10
Инс
14
Форна
19
Жоао
5
Хатчинсон
3-4-1-2
22
Паттерсон
23
Батт
34
Алезе
30
Эванс
10
Притчард
6
Нил
16
Робертс
13
О'Найен
47
Кларк
9
Симмс
7
Гуч
21
Лум
21
Баба
21
Баба
21
Лум
5
Хатчинсон
11
Мейте
11
Мейте
5
Хатчинсон
19
Жоао
14
Крейг
14
Крейг
19
Жоао
9
Симмс
44
Эмблтон
44
Эмблтон
9
Симмс
10
Притчард
16
Диалло
16
Диалло
10
Притчард
16
Робертс
28
Матете
28
Матете
16
Робертс
Остались в запасе
Рединг
Сандерленд
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Дин Бузанис
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
2
Келвин Абрефа
ПЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Рединг - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
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