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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Миллуолл
Сандерленд - Миллуолл: обзор матча 03 декабря 2022
Сандерленд
03.12.2022, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 9 тур
3 : 0
Завершен
Миллуолл
53'
А. Диалло
58'
А. Притчард
90+3'
Э. Симмс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Миллуолл
ГОЛ! 3:0!
Э. Симмс
Пас отдал
Э. Паттерсон
90'
+3
83'
Замена
С. Мэлони
️️️️
М. Уоллес
83'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. МакНамара
Замена
Д. Киркин
️️️️
Д. Кларк
80'
Замена
П. Робертс
️️️️
А. Диалло
74'
Желтая карточка
Л. Гуч
73'
66'
Замена
К. Стайлс
️️️️
Д. Хонимэн
66'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Д. Сэйвилл
66'
Замена
М. Беннетт
️️️️
А. Фогльзаммер
Замена
Э. Эмблтон
️️️️
А. Притчард
63'
ГОЛ! 2:0!
А. Притчард
Пас отдал
Л. Гуч
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Диалло
Пас отдал
Э. Симмс
53'
41'
Желтая карточка
Б. Митчелл
34'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
22'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
3-3-2-2
22
Паттерсон
23
Батт
34
Алезе
30
Эванс
13
О'Найен
6
Нил
10
Притчард
47
Кларк
16
Диалло
7
Гуч
9
Симмс
4-3-1-2
25
Лонг
20
МакНамара
5
Купер
3
Уоллес
4
Крессуэлл
10
Хонимэн
6
Сэйвилл
16
Митчелл
9
Флемминг
9
Брэдшоу
9
Фогльзаммер
47
Кларк
19
Киркин
19
Киркин
47
Кларк
16
Диалло
16
Робертс
16
Робертс
16
Диалло
10
Притчард
44
Эмблтон
44
Эмблтон
10
Притчард
10
Хонимэн
4
Стайлс
4
Стайлс
10
Хонимэн
3
Уоллес
2
Мэлони
2
Мэлони
3
Уоллес
6
Сэйвилл
16
Шеклтон
16
Шеклтон
6
Сэйвилл
20
МакНамара
12
Эванс
12
Эванс
20
МакНамара
9
Фогльзаммер
10
Беннетт
10
Беннетт
9
Фогльзаммер
Остались в запасе
Сандерленд
Миллуолл
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
43
Леон Даяку
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Сандерленд - Миллуолл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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