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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Бернли
Вест Бромвич - Бернли: обзор матча 02 сентября 2022
Вест Бромвич
02.09.2022, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
90+8'
Б. Томас-Асанте
30'
Д. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Бернли
ГОЛ! 1:1!
Б. Томас-Асанте
90'
+8
83'
Замена
Б. Пикок-Фаррел
️️️️
А. Мурич
80'
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
Замена
М. Филлипс
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
79'
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Д. Моламби
79'
77'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Д. Корк
77'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
71'
Желтая карточка
К. Робертс
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
К. Бартли
70'
64'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Я. Матсен
64'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Н. Телла
50'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
36'
Желтая карточка
Д. Корк
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Родригес
Желтая карточка
Д. Баттон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
25
Мэтт Филлипс
ПП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-5-1
27
Баттон
22
Таунсенд
5
Бартли
26
О'Ши
19
Гарднер-Хикман
5
Йокушлу
8
Свифт
19
Диангана
17
Уоллес
8
Моламби
9
Грант
3-2-3-1-1
49
Мурич
2
Витиньо
18
Тэйлор
4
Харвуд-Беллис
14
Робертс
22
Матсен
24
Каллен
4
Корк
8
Браунхилл
23
Телла
16
Родригес
8
Моламби
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Моламби
19
Гарднер-Хикман
25
Филлипс
25
Филлипс
19
Гарднер-Хикман
5
Бартли
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
5
Бартли
49
Мурич
1
Пикок-Фаррел
1
Пикок-Фаррел
49
Мурич
4
Корк
22
Бастьен
22
Бастьен
4
Корк
22
Матсен
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
22
Матсен
23
Телла
21
Чурлинов
21
Чурлинов
23
Телла
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
Остались в запасе
Вест Бромвич
Бернли
1
Алекс Палмер
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
14
Мануэль Бенсон
ПВ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
14
Мануэль Бенсон
ПВ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вест Бромвич - Бернли
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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