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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Халл Сити
Бернли - Халл Сити: обзор матча 16 августа 2022
Бернли
16.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
34'
Д. Родригес
25'
О. Туфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Халл Сити
Желтая карточка
Д. Браунхилл
89'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
83'
77'
Замена
Э. Кэннон
️️️️
О. Туфан
76'
Замена
В. Ковил
️️️️
О. Эступиньян
68'
Желтая карточка
Э. Джонс
Замена
Н. Телла
️️️️
С. Бастьен
67'
Замена
М. Бенсон
️️️️
Витиньо
66'
64'
Замена
M. Wilks
️️️️
Б. Тетти
55'
Замена
R. Williams
️️️️
А. Саядманеш
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Я. Матсен
34'
25'
ГОЛ! 0:1!
О. Туфан
Пас отдал
О. Эступиньян
11'
Желтая карточка
Б. Тетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
14
Мануэль Бенсон
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
31
Вон Ковил
ПВ
14
Randell Williams
ЦФ
3-2-4-1
49
Мурич
2
Витиньо
18
Тэйлор
4
Харвуд-Беллис
22
Матсен
14
Робертс
22
Бастьен
4
Корк
24
Каллен
8
Браунхилл
16
Родригес
4-1-2-3
13
Ингрэм
2
Койл
24
Гривз
2
Фигейреду
5
Джонс
27
Слатер
11
Туфан
20
Элдер
17
Саядманеш
30
Тетти
19
Эступиньян
2
Витиньо
14
Бенсон
14
Бенсон
2
Витиньо
22
Бастьен
23
Телла
23
Телла
22
Бастьен
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
11
Туфан
7
Кэннон
7
Кэннон
11
Туфан
30
Тетти
12
12
30
Тетти
19
Эступиньян
31
Ковил
31
Ковил
19
Эступиньян
17
Саядманеш
14
14
17
Саядманеш
Остались в запасе
Бернли
Халл Сити
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Бернли - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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