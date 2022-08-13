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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Норвич Сити
Халл Сити - Норвич Сити: обзор матча 13 августа 2022
Халл Сити
13.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
43'
О. Эступиньян
62'
О. Эступиньян
72'
М. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Норвич Сити
Желтая карточка
А. Саядманеш
90'
+6
Замена
R. Williams
️️️️
О. Туфан
80'
Замена
В. Ковил
️️️️
О. Эступиньян
77'
72'
ГОЛ! 2:1!
М. Нуньес
67'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
К. Доуэлл
67'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Т. Кантвелл
Замена
Э. Кэннон
️️️️
Б. Тетти
63'
ГОЛ! 2:0!
О. Эступиньян
62'
58'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
М. Рашица
57'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
Я. Серенсен
ГОЛ! 1:0!
О. Эступиньян
43'
23'
Желтая карточка
Э. Омобамиделе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
31
Вон Ковил
ПВ
14
Randell Williams
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
4-1-2-3
13
Ингрэм
2
Фигейреду
24
Гривз
5
Джонс
2
Койл
27
Слатер
20
Элдер
11
Туфан
19
Эступиньян
30
Тетти
17
Саядманеш
4-2-3-1
23
Крул
3
Ааронс
12
Омобамиделе
4
Хэнли
18
Серенсен
32
Нуньес
23
МакЛин
7
Рашица
26
Доуэлл
10
Кантвелл
20
Пукки
30
Тетти
7
Кэннон
7
Кэннон
30
Тетти
19
Эступиньян
31
Ковил
31
Ковил
19
Эступиньян
11
Туфан
14
14
11
Туфан
18
Серенсен
20
Гиббс
20
Гиббс
18
Серенсен
10
Кантвелл
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Кантвелл
26
Доуэлл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
26
Доуэлл
7
Рашица
9
Сарджент
9
Сарджент
7
Рашица
Остались в запасе
Халл Сити
Норвич Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
12
Mallik Wilks
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
12
Mallik Wilks
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Халл Сити - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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