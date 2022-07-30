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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Вест Бромвич
Мидлсбро - Вест Бромвич: обзор матча 30 июля 2022
Мидлсбро
30.07.2022, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
10'
И. Джонс
51'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Вест Бромвич
90'
Замена
А. Моуатт
️️️️
Д. Моламби
79'
Замена
Д. Дайк
️️️️
К. Грант
68'
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Филлипс
Замена
М. Форсс
️️️️
Д. Уотмор
63'
Замена
Д. Коберн
️️️️
Ч. Акпом
63'
61'
Желтая карточка
Д. Свифт
Желтая карточка
М. Бола
59'
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Свифт
Пас отдал
Д. Уоллес
Желтая карточка
Д. Хаусон
40'
ГОЛ! 1:0!
И. Джонс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Джейсон Моламби
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Мидлсбро
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
1
Лайам Робертс
ЦФ
30
Хэйден Хакни
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
2-5-1-2
1
Стеффен
16
Бола
2
Дейкстел
3
Гилс
25
Крукс
16
Хаусон
8
МакГри
26
Ленихэн
25
Джонс
29
Акпом
20
Уотмор
4-1-4-1
27
Баттон
2
Ферлонг
26
О'Ши
6
Аджайи
22
Таунсенд
8
Ливермор
25
Филлипс
17
Уоллес
8
Свифт
8
Моламби
9
Грант
20
Уотмор
88
Форсс
88
Форсс
20
Уотмор
29
Акпом
19
Коберн
19
Коберн
29
Акпом
8
Моламби
20
Моуатт
20
Моуатт
8
Моламби
25
Филлипс
19
Диангана
19
Диангана
25
Филлипс
9
Грант
9
Дайк
9
Дайк
9
Грант
Остались в запасе
Мидлсбро
Вест Бромвич
2
Том Смит
ПЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
1
Лайам Робертс
ЦФ
30
Хэйден Хакни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
1
Лайам Робертс
ЦФ
30
Хэйден Хакни
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Мидлсбро - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Риверсайд
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