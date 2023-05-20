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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Велес
Краснодар-2 - Велес: обзор матча 20 мая 2023
Краснодар-2
20.05.2023, суббота, 19:30
Россия. Первая лига, 32 тур
4 : 1
Завершен
Велес
26'
К. Богданец
40'
В. Самко
72'
К. Богданец
90+3'
Д. Полях
65'
Л. Герчиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Велес
ГОЛ! 4:1!
Д. Полях
90'
+3
Замена
Д. Полях
️️️️
В. Самко
84'
Замена
Д. Иванов
️️️️
Д. Кучугура
84'
82'
Желтая карточка
К. Кертанов
Замена
О. Попов
️️️️
К. Богданец
76'
76'
Замена
А. Никитенков
️️️️
Е. Макеев
ГОЛ! 3:1!
К. Богданец
72'
65'
ГОЛ! 2:1!
Л. Герчиков
Замена
Н. Гетьман
️️️️
Д. Кокоев
62'
Замена
Д. Карпов
️️️️
М. Кутовой
61'
59'
Желтая карточка
О. Смирнов
56'
Замена
Е. Песиков
️️️️
И. Логуа
46'
Замена
Г. Саркисян
️️️️
Д. Дибиргаджиев
46'
Замена
Л. Герчиков
️️️️
А. Бацуев
ГОЛ! 2:0!
В. Самко
40'
ГОЛ! 1:0!
К. Богданец
26'
25'
Замена
Х. Бадоев
️️️️
А. Безчаснюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
46
Владимир Ярлыков
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
77
Никита Гетьман
ОП
99
Данил Полях
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
90
Михаил Берснев
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
68
Леонид Герчиков
ПВ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
4-1-3-2
35
Сафронов
32
Пивоваров
46
Ярлыков
4
Арутюнян
44
Исаенко
17
Кокоев
70
Самко
10
Защепкин
10
Богданец
90
Кутовой
94
Кучугура
4-2-1-2-1
13
Косаревский
40
Безчаснюк
34
Макеев
2
Михайленко
7
Логуа
95
Бацуев
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
77
Смирнов
18
Кертанов
9
Дибиргаджиев
17
Кокоев
77
Гетьман
77
Гетьман
17
Кокоев
94
Кучугура
13
Иванов
13
Иванов
94
Кучугура
70
Самко
99
Полях
99
Полях
70
Самко
10
Богданец
9
Попов
9
Попов
10
Богданец
90
Кутовой
11
Карпов
11
Карпов
90
Кутовой
34
Макеев
63
Никитенков
63
Никитенков
34
Макеев
40
Безчаснюк
79
Бадоев
79
Бадоев
40
Безчаснюк
7
Логуа
9
Песиков
9
Песиков
7
Логуа
95
Бацуев
68
Герчиков
68
Герчиков
95
Бацуев
9
Дибиргаджиев
99
Саркисян
99
Саркисян
9
Дибиргаджиев
Остались в запасе
Краснодар-2
Велес
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Краснодар-2 - Велес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
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2 : 3
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0 : 2
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1 : 1
26.10.2024
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1 : 3
20.10.2024
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Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
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Сочи
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21.11.2026
Велес
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Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Руслан Шекемов (Нальчик)
Резервный судья:
Владислав Шипков (Белореченск)
Делегат:
Владимир Карпович (Москва)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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